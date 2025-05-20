Конфлікт між США та Китаєм: що готує Пентагон

Голова Пентагона Піт Гегсет розкриває плани протидії Китаю та збереження лідерства в гонці озброєнь

США працюють над створенням військової сили, яка б могла дати відсіч Китаю у разі конфлікту між країнами. Про це заявив шеф Пентагону Піт Гегсет в інтерв'ю телеканалу Fox News, повідомляє «Главком».

Гегсет заявив ведучому Fox News, що Пентагон розуміє мотиви та можливості китайського уряду та хоче створити американську армію, здатну стримувати будь-який майбутній конфлікт між двома країнами. «Ми нічим не поступаємося китайським комуністам. Ми створюємо для них дилеми на кожному рівні», – заявив міністр оборони.

«Ми розуміємо мотиви та можливості Китаю і забезпечуємо створення військової сили зараз і на майбутнє, здатної стримати конфлікт», – додав він.

За словами Гегсета, президент США Дональд Трамп має відмінні відносини з головою КНР Сі Цзіньпіном. При цьому глава Пентагону зазначив, що США продовжують зміцнювати обороноздатність, щоб протистояти можливим загрозам.

Раніше стало відомо, що міністерство оборони США завершило розробку архітектури та плану впровадження системи протиракетної оборони «Золотий купол». Робота над проєктом розпочалася після указу президента Дональда Трампа від 27 січня.

Зазначимо, США та Китай домовилися про зниження митних тарифів на 90 днів у межах значної деескалації торговельної війни. Згідно з угодою, США знизять тарифи на китайські товари зі 145% до 30%, а Китай знизить мита на імпорт зі США зі 125% до 10%.