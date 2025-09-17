Чеська ініціатива здобула значний політичний вплив та визнання в Брюсселі.

Колишній прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш, лідер опозиційної партії ANO, заявив, що скасує «чеську ініціативу з боєприпасів» для України, якщо його партія переможе на майбутніх парламентських виборах у жовтні. Ця ініціатива, яку він назвав «гнилою», вже забезпечила постачання 1 мільйона артилерійських снарядів для ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Андрей Бабіш стверджує, що ініціатива коштує забагато грошей чеських платників податків. Заступник голови його партії, Карел Гавлічек, додав, що вони мають інформацію про «неналежну норму прибутку», «низьку якість» і «сумнівних постачальників». На думку Гавлічека, це питання має вирішуватися на рівні НАТО.

У відповідь на критику, чинний уряд Чехії виступив на захист ініціативи. Міністр закордонних справ Ян Ліпавський заявив, що її припинення стане «справжнім подарунком для Путіна» та поставить під загрозу безпеку всієї Європи. Президент Петр Павел підкреслив, що завдяки цій ініціативі перевага Росії в артилерійських боєприпасах скоротилася з 10:1 до 2:1.

Чеська ініціатива здобула значний політичний вплив та визнання в Брюсселі. Представники ЄС відзначають, що вона утвердила Чехію як конструктивну країну, що здатна знаходити компроміси. Попри це, в самій Чехії зростає скептицизм щодо військової допомоги Україні. Аналітик Їржі Таборський пояснює це втомою виборців від війни та відсутністю віри у швидке вирішення конфлікту.

Партія Андрея Бабіша користується цим настроєм, і згідно з останніми опитуваннями, має підтримку 32% виборців, тоді як коаліція чинного прем'єра Петра Фіали – лише 21%.

На тлі політичних суперечок, Чехія продовжує демонструвати підтримку Україні через краудфандингові ініціативи. Проєкт «Dárek pro Putina» (Подарунок для Путіна) зібрав понад 1 млрд крон (41 млн євро) на закупівлю артилерії та іншої військової техніки.

Цю щедрість експерти пояснюють історичною пам'яттю нації про Мюнхенську конференцію 1938 року та вторгнення радянських військ у 1968 році. Ці події, на думку голови Міжурядового агентства оборонного співробітництва Алеша Витечки, формують співчуття більшості чехів до України.

