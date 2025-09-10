Швеція терміново направила до Польщі додаткові літаки та засоби ППО

Міністр оборони Польщі: Застосування статті четвертої Північноатлантичного договору – це рідкісна і серйозна ситуація

Міністр оборони та віцепрем’єр Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що після нічних атак російських дронів країна отримує від союзників чіткі сигнали про надання допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міноборони Польщі.

«Щойно я отримав інформацію від міністра оборони Швеції про термінове відправлення до Польщі чергової допомоги, зокрема засобів протиповітряної оборони та літаків. Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими союзниками. Нідерланди постачають системи багаторівневої оборони – Patriot, системи Nasams, засоби протидії дронам, а також 300 солдатів. Чеська Республіка, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія та країни Балтії – всі союзники готові надати підтримку і роблять конкретні заяви. Застосування статті четвертої Північноатлантичного договору – це рідкісна і серйозна ситуація», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. За даними премʼєра Польщі, на територію країни залетіло 19 дронів, чотири з яких вдалося збити.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Польщі розбудувати належну систему оповіщення та захисту від російських дронів.

Як повідомлялося, речник Кремля Дмитро Пєсков відмовився коментувати інцидент із безпілотником на території Польщі, переадресувавши всі запитання до Міністерства оборони РФ. Водночас він використав цю ситуацію, щоб звинуватити НАТО і ЄС у постійних «безпідставних» заявах про російські провокації. Також міноборони РФ заявило, що нібито не планувало атакувати об'єкти на території Польщі у ніч проти 10 вересня.

Зауважимо, президент США Дональд Трамп та президент Польщі Кароль Навроцький проведуть переговори у середу. Зустріч запланована на тлі російської атаки безпілотниками, які порушили повітряний простір Польщі. Зокрема, Трамп зробив неоднозначну заяву щодо вторгнення російських дронів в Польщу.

Зокрема, Організація Північноатлантичного договору активувала статтю чотири через порушення повітряного простору Польщі російськими дронами.