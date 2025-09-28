Виборчі дільниці у Молдові закрито

У Молдові відбулися чергові парламентські вибори, 11-ті в історії країни

Явка громадян склала 51,94%

Голосування на парламентських виборах у Молдові офіційно закрито. Як інформує «Главком» із посиланням на дані Центральної виборчої комісії, явка громадян склала 51,94%. На дільницях проголосували 1 593 266 виборців.

Найбільш активно свої голоси віддавали люди віком від 36 до 45 років.

Президентка Молдови Майя Санду подякувала громадянам за участь у голосуванні.

Увечері поліція оголосила про затримання трьох людей, які, за даними, правоохоронців, готували заворушення у Кишиневі після завершення голосування. Поліція зазначає, що вони є співробітниками правоохоронних структур на лівому березі Дністра, тобто в невизнаній «Придністровській молдавській республіці».

Під час затримання та обшуків у них знайшли низку предметів, зокрема піротехнічні та легкозаймисті матеріали, які могли бути використані для створення хаосу, повідомили поліціянти.

Нагадаємо, у Молдові на парламентських виборах явка значно перевищила 33,33%. Це дозволяє визнати вибори такими, що відбулися. Тим часом прокремлівська опозиція вже анонсувала протести.

Як відомо, президентка Молдови Мая Санду сьогодні, 28 вересня, взяла участь у парламентських виборах і звернулася до громадян країни із закликом прийти на дільниці.

Після голосування Мая Санду наголосила, що Молдова перебуває в небезпеці, і закликала виборців зробити свідомий вибір, який визначить майбутнє країни.

До слова, сьогодні, 28 вересня, у Республіці Молдова розпочалися чергові парламентські вибори. Громадяни країни обирають 101 депутата, які сформують законодавчий орган на найближчі чотири роки.