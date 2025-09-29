Головна Світ Політика
Оброблено понад 90% дільниць: партія Санду лідирує на парламентських виборах у Молдові

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Оброблено понад 90% дільниць: партія Санду лідирує на парламентських виборах у Молдові
фото: Укрінформ

Правляча партія «Дія і солідарність» (PAS) отримала 46,46% голосів 

У Молдові завершено підрахунок більш ніж 90% голосів на парламентських виборах, які відбулися 28 вересня. За даними Центральної виборчої комісії, станом на підрахунок 94,11% дільниць лідирує партія президента Майї Санду, передає «Главком».

Правляча партія «Дія і солідарність» (PAS) отримала 46,46% голосів, а проросійський «Патріотичний блок» – 26,74%.

Інші партії, зокрема «Альтернатива», PPDA та «Наша партія», набрали від 5,6% до 8,6% голосів. Решта політичних сил отримали менше 1% голосів.

Як відомо, голосування на парламентських виборах у Молдові офіційно закрито. Явка громадян склала 51,94%. На дільницях проголосували 1 593 266 виборців. Найбільш активно свої голоси віддавали люди віком від 36 до 45 років.

Президентка Молдови Майя Санду подякувала громадянам за участь у голосуванні.

Увечері поліція оголосила про затримання трьох людей, які, за даними, правоохоронців, готували заворушення у Кишиневі після завершення голосування. Поліція зазначає, що вони є співробітниками правоохоронних структур на лівому березі Дністра, тобто в невизнаній «Придністровській молдавській республіці».

Під час затримання та обшуків у них знайшли низку предметів, зокрема піротехнічні та легкозаймисті матеріали, які могли бути використані для створення хаосу, повідомили поліціянти.

Нагадаємо, у Молдові на парламентських виборах явка значно перевищила 33,33%. Це дозволяє визнати вибори такими, що відбулися. Тим часом прокремлівська опозиція вже анонсувала протести.

До слова, президентка Молдови Мая Санду 28 вересня, взяла участь у парламентських виборах і звернулася до громадян країни із закликом прийти на дільниці. 

Після голосування Мая Санду наголосила, що Молдова перебуває в небезпеці, і закликала виборців зробити свідомий вибір, який визначить майбутнє країни.

