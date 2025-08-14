Скандал у Японії: McDonald's призупинив акцію з Pokémon через гори викинутої їжі
У Японії люди купували набори Happy Meal лише заради карток із Pokémon
Спільна акція McDonald's Japan та Pokémon, у рамках якої покупці дитячих наборів Happy Meal отримували колекційні картки, завершилася скандалом. Акція, що тривала лише один день, спричинила масові закупівлі, хаос у магазинах та, що найгірше, тонни викинутої їжі. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.
Промо-акція, яка мала тривати три дні, була раптово зупинена. За даними компанії, причиною стали «несподівано високі продажі». Однак у соціальних мережах, зокрема в X (раніше Twitter), почали з'являтися фотографії та відео, що показують справжню картину: сотні пакунків з їжею, викинутих або залишених без нагляду біля ресторанів.
«Ми підтвердили, що частина клієнтів робила масові закупівлі з метою перепродажу, що призвело до скупчення людей та безладу в магазинах і навколо них. Компанія також визнала, що «їжа викидалася або залишалася без нагляду», – заявили в McDonald's.
Масові закупівлі були пов'язані з перекупниками, які прагнули отримати ексклюзивні картки для подальшого продажу в інтернеті за значно вищою ціною. Один із користувачів X обурився: «Я не зміг купити для своєї доньки Happy Meal через цих людей». Інші коментатори охрестили акцію «Нещасними наборами» (Unhappy Meals).
Набір Happy Meal коштує близько $3,50 (близько 510 єн) – з їжею, напоєм та іграшкою – але перекупники виставляють картки покемонів McDonald's Japan на eBay за $28 кожна.
У своїй заяві McDonald's наголосила, що «не схвалює купівлю наборів для перепродажу, а також залишення та утилізацію їжі». Компанія висловила глибокі вибачення за завдані незручності клієнтам, персоналу та жителям прилеглих районів. У майбутньому обіцяють запровадити суворіші обмеження на кількість куплених наборів та співпрацювати з торговельними майданчиками для боротьби з перепродажем.
Нагадаємо, McDonald's в Україні проводив акцію з популярною грою Minecraft, пропонуючи спеціальне меню та іграшки для дітей. Акція включала в себе «Хеппі Міл» з іграшками у стилі Minecraft, а також морозиво «Minecraft Макфлурі».
