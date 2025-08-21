102-річний японець підкорив гору Фудзі та встановив рекорд Гіннеса

Японець підкорив гору Фудзі – найвищу точку країни заввишки 3776 м

У свої 102 роки японець підкорив гору Фудзі – найвищу точку країни заввишки 3776 м і став світовим рекордсменом як найстарший чоловік, який піднявся на цю вершину. Як пише «Главком», про це повідомили фахівці Книги рекордів Гіннеса на офіційному сайті довідника.

Кокічі Акузава є почесним головою альпіністського клубу Гумма. Майже щотижня він піднімається на гори. Свій 99-й день народження Кокічі відсвяткував сходженням на гору Набеваріяма (1272 м).

Японець підкорював гору Фудзі і раніше

Цього разу він поставив перед собою нову мету – здійснити те, чого ніхто у його віці ще не робив, – підкорити Фудзі. Востаннє він був на вершині цієї гори у 96 років.

Сходження японець почав 3 серпня маршрутом Йосида, який вважається найпростішим з чотирьох, але все ж вимагає витривалості. Щоб уникнути перевантажень, альпініст розділив маршрут на три дні з ночівлями у гірських хатах. Попри сприятливу погоду, на висоті йому довелося долати холод, сильний вітер та нестачу кисню.

Найважчим став фінальний відрізок біля дев'ятої станції, де Акузава хотів припинити підйом. Однак його підтримала дочка Мотое, яка нагадала: «Рухайся крок за кроком». Завдяки цьому він продовжив сходження і 5 серпня об 11:00 досяг вершини.

Літній японець хотів припинити підйом на гору

Нинішній рекорд Кокічі особливо вражає, адже перед цим чоловік переніс серцеву недостатність та інші проблеми зі здоров'ям, але зміг відновитись завдяки регулярним прогулянкам та щотижневим сходженням на менші вершини.

Рекордсмен досяг вершини гори

«На вершині я відчував більше полегшення, ніж радість. Але, тримаючи сертифікат Книги рекордів Гіннеса, я щасливий», – сказав рекордсмен.

Коли його запитали, чи планує він ще раз піднятися на Фудзі, Кокічі пожартував: «Ніколи більше. Але якщо запитаєте наступного року – можливо, відповім інакше».

