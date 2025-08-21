Головна Скотч Життя
search button user button menu button

102-річний японець підкорив гору Фудзі та встановив рекорд Гіннеса

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Японець встановив рекорд на початку серпня
фото: guinnessworldrecords.com

Японець підкорив гору Фудзі – найвищу точку країни заввишки 3776 м

У свої 102 роки японець підкорив гору Фудзі – найвищу точку країни заввишки 3776 м і став світовим рекордсменом як найстарший чоловік, який піднявся на цю вершину. Як пише «Главком», про це повідомили фахівці Книги рекордів Гіннеса на офіційному сайті довідника.

Кокічі Акузава є почесним головою альпіністського клубу Гумма. Майже щотижня він піднімається на гори. Свій 99-й день народження Кокічі відсвяткував сходженням на гору Набеваріяма (1272 м).

Японець підкорював гору Фудзі і раніше
Японець підкорював гору Фудзі і раніше

Цього разу він поставив перед собою нову мету – здійснити те, чого ніхто у його віці ще не робив, – підкорити Фудзі. Востаннє він був на вершині цієї гори у 96 років.

Сходження японець почав 3 серпня маршрутом Йосида, який вважається найпростішим з чотирьох, але все ж вимагає витривалості. Щоб уникнути перевантажень, альпініст розділив маршрут на три дні з ночівлями у гірських хатах. Попри сприятливу погоду, на висоті йому довелося долати холод, сильний вітер та нестачу кисню.

Найважчим став фінальний відрізок біля дев'ятої станції, де Акузава хотів припинити підйом. Однак його підтримала дочка Мотое, яка нагадала: «Рухайся крок за кроком». Завдяки цьому він продовжив сходження і 5 серпня об 11:00 досяг вершини.

Літній японець хотів припинити підйом на гору
Літній японець хотів припинити підйом на гору

Нинішній рекорд Кокічі особливо вражає, адже перед цим чоловік переніс серцеву недостатність та інші проблеми зі здоров'ям, але зміг відновитись завдяки регулярним прогулянкам та щотижневим сходженням на менші вершини.

Рекордсмен досяг вершини гори
Рекордсмен досяг вершини гори

«На вершині я відчував більше полегшення, ніж радість. Але, тримаючи сертифікат Книги рекордів Гіннеса, я щасливий», – сказав рекордсмен.

Коли його запитали, чи планує він ще раз піднятися на Фудзі, Кокічі пожартував: «Ніколи більше. Але якщо запитаєте наступного року – можливо, відповім інакше».

Нагадаємо, легендарний індійський марафонець Фауджа Сінгх, відомий як найстаріший бігун у світі, загинув у автокатастрофі у віці 114 років.

Раніше генеалог та історик з міста Кампо (Іспанія) Марія Хосе Фустер стала володаркою рекорду Гіннеса за найбільшу колекцію підставок для яєць, зібравши 15 485 унікальних екземплярів за 50 років.

Читайте також:

Теги: рекорд Японія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп оголосив про укладання угоди з Японією
Штати уклали «найбільшу угоду в історії» з Японією – Трамп
23 липня, 02:56
Регіна Абрамова є вихованкою Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи
П'ятирічна львів'янка підкорила Говерлу та встановила рекорд України
26 липня, 21:19
Науковці у Японії зможуть вирішити проблеми людства пов'язані із безпліддям та спадковими захворюваннями
Японія першою у світі створюватиме людські ембріони зі стовбурових клітин, але є умова
28 липня, 17:15
Житло у Туреччині вважається гарною інвестицією
Іноземці скуповують житло в одній із туристичних країн. Українці в лідерах
22 липня, 13:05
Японці пропонують новий тип будинків надрукованих на 3D-принтері
Японія навчилася будувати міцні будинки із вапна і бруду
29 липня, 18:25
Момент викидання китів потрапив у пряму трансляцію
У Японії викинуто на берег чотирьох китів після землетрусу (відео)
30 липня, 17:56
Чорнобильська зона перетворилася на дику територію
Чому у Хіросімі та Нагасакі живуть люди, а Чорнобиль залишається «мертвим» містом
14 серпня, 16:25
Перекупники зірвали акцію Pokémon
Скандал у Японії: McDonald's призупинив акцію з Pokémon через гори викинутої їжі
14 серпня, 09:05
Прем’єр-міністр Японії високо оцінив зусилля президента США для встановлення миру
Японія долучиться до надання гарантій безпеки Україні
19 серпня, 16:48

Життя

102-річний японець підкорив гору Фудзі та встановив рекорд Гіннеса
102-річний японець підкорив гору Фудзі та встановив рекорд Гіннеса
Чотириденний робочий тиждень: учені здивували новими висновками
Чотириденний робочий тиждень: учені здивували новими висновками
Діти та російська мова. Нардеп Гончаренко залякує блогерку позбавленням батьківських прав, деталі скандалу
Діти та російська мова. Нардеп Гончаренко залякує блогерку позбавленням батьківських прав, деталі скандалу
«Знає, що кінець наближається». ЗМІ повідомили, що здоров'я короля Чарльза погіршилось
«Знає, що кінець наближається». ЗМІ повідомили, що здоров'я короля Чарльза погіршилось
Учені описали людину майбутнього: що станеться з волоссям, зубами та вухами
Учені описали людину майбутнього: що станеться з волоссям, зубами та вухами
Військова після важкого поранення розповіла, що відчувала, будучи у комі
Військова після важкого поранення розповіла, що відчувала, будучи у комі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
12K
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт
6048
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
4164
Очільниця Податкової розповіла, як перевірятимуть ФОПів під час мораторію
3379
«Для легкого гумору»: Лавров пояснив, чому одягнув на Аляску светр «СССР»

Новини

Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
Сьогодні, 14:53
Російська мова – друга державна? Зеленський прокоментував «хотєлку» Путіна
Сьогодні, 11:55
Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Сьогодні, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua