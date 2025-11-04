Головна Світ Політика
Перу розірвало дипломатичні відносини з Мексикою: причина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Cancillería Perú/Х

Мексика ще не прокоментувала рішення Перу

Перу оголосило про розрив дипломатичних відносин з Мексикою після того, як мексиканське посольство в Лімі надало притулок колишній прем'єр-міністерці Перу Бетсі Чавес. Про це пише Reuters, передає «Главком».

Міністр закордонних справ Перу Уго де Села повідомив, що це рішення стало відповіддю на надання притулку Чавес, яку в Перу переслідують за ймовірну участь у спробі державного перевороту в 2022 році, коли колишній президент Педро Кастільйо намагався розпустити Конгрес.

«Мексика вчинила недружній акт, коли надала притулок Чавес, яка є однією з головних фігур у спробі перевороту. Таке втручання у внутрішні справи Перу не може бути прийняте», – заявив де Села.

Чавес, яка була заарештована в червні 2023 року за підозрою у сприянні спробі перевороту, була звільнена суддею в вересні 2023 року, коли її справа ще розслідувалась. Вона неодноразово заперечувала свою причетність до спроби розпустити Конгрес і відкинула звинувачення в організації державного перевороту. Перуанські прокурори вимагають для неї 25 років ув'язнення.

Мексика ще не прокоментувала рішення Перу, і наразі немає офіційних заяв з боку мексиканського уряду чи президента щодо розриву дипломатичних відносин.

До слова, Рада міністрів Перу запровадила 30-денний надзвичайний стан у столиці Лімі та сусідньому регіоні Кальяо. 

Теги: посольство Мексика притулок Перу

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
