Берлін планує закрити найбільший притулок для біженців. Німецькі ЗМІ назвали причину

У 2024 році берлінський центр для біженців прийняв близько 5 тис. українців

У Берліні закривають найбільший притулок для біженців, який відомий високими цінами, поганими умовами, а також неодноразово піддавався критиці. Його планують зруйнувати, щоби почати на його місці будівництво нового міського району. Про це пише «Главком» із посиланням на DW.

Берлінський притулок для українських біженців розташований на території аеропорт «Тегель». Туди постійно зверталися українці по допомогу щодо послуг реєстрації чи тимчасового проживання. Із самого початку цей притулок передбачав те, що українці будуть там жити тимчасово в наметах та терміналах. Проте з рештою українці залишилися там на не один рік. Однак цього літа їм довелося шукати інше місце для проживання, аби звільнити центр до кінця цього року.

Відомо, що останнім часом до Берліна приїжджає все менше біженців. Наразі в притулку «Тегелі» мешкає 1,5 тис. українців, але ще рік тому ця сума сягала 5 тис. осіб. На місці притулку планують збудувати новий житловий район зі школами, дитсадками, спортмайданчиками та ландшафтним парком для близько 10 тис. людей. Цей проєкт панували ще у 2021 році, тепер будівництво планують здійснити у 2026 році.

У німецькому виданні зазначають, що притулок «Тегеля» для біженців не зникне. Його планують переобладнати на звичайний центр для прибуття біженців уже в середині наступного року. До того ж оновлений центр зможе приймати до 2600 біженців. Уряд Німеччини повідомив, що планує використовувати цей притулок до 2031 року.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Німеччина пропонує обмежити в’їзд молодих українців. Лідер Християнсько-соціального союзу Маркус Зьодер виступив із пропозицією обмежити вʼїзд до Німеччини молодих чоловіків з України. Політик закликає Європейський Союз вплинути на Київ для посилення правил виїзду.

Також «Главком» писав про те, скільки громадян лишилося в Україні. В Україні нині проживає від 28 до 30 млн людей. Розбіжність у цифрах пояснюється різними методиками підрахунку.