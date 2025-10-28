У Мексиці розпочалося святкування Дня мертвих

Тисячі людей у яскравих костюмах та гримом заповнили вулиці Мехіко

У Мексиці розпочалися святкування Дня мертвих. Сотні людей вийшли на вулиці в образі Катріни – культової мексиканської персони та символу свята. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Тисячі людей у яскравих костюмах і з маскарадним гримом заповнили вулиці Мехіко під час щорічного параду Катріни, який проводиться напередодні свята Дня мертвих. У 2025 році День мертвих відзначається 2 листопада.

Святкування Дня мертвих зазвичай відбувається в кінці жовтня – на початку листопада фото: AP

День мертвих, або іспанською Día de los Muertos, – це традиційне мексиканське свято, коли сім'ї вшановують і згадують померлих близьких, вірячи, що в цей час духи повертаються у світ живих. Свято відзначають у Мексиці, менше – у деяких інших іспаномовних країнах та країнах зі значною мексиканською діаспорою. Святкування зазвичай відбувається в кінці жовтня – на початку листопада та пов'язане з католицьким святом Дня всіх святих, що також святкується у ці дні.

Сім'ї роблять офренди – домашні вівтарі, щоб вшанувати членів своїх сімей, які пішли з життя. Ці вівтарі прикрашають квітами чорнобривців, фотографіями померлих, а також улюбленими стравами та напоями тих, кого вшановують.

Тисячі людей у яскравих костюмах і з маскарадним гримом заповнили вулиці Мехіко фото: AP

Свято минає у три етапи. Спершу згадують духи дітей, потім дорослих, а потім усіх померлих. У своїх містах люди збираються на масові святкові паради, але також і родинами відвідують кладовища.