Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Мексиці розпочалося святкування Дня мертвих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Мексиці розпочалося святкування Дня мертвих
Містяни під час щорічного параду Катріни
фото: AP

Тисячі людей у яскравих костюмах та гримом заповнили вулиці Мехіко

У Мексиці розпочалися святкування Дня мертвих. Сотні людей вийшли на вулиці в образі Катріни – культової мексиканської персони та символу свята. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Тисячі людей у яскравих костюмах і з маскарадним гримом заповнили вулиці Мехіко під час щорічного параду Катріни, який проводиться напередодні свята Дня мертвих. У 2025 році День мертвих відзначається 2 листопада.

У Мексиці розпочалося святкування Дня мертвих фото 1
У Мексиці розпочалося святкування Дня мертвих фото 2
Святкування Дня мертвих зазвичай відбувається в кінці жовтня – на початку листопада
Святкування Дня мертвих зазвичай відбувається в кінці жовтня – на початку листопада
фото: AP

День мертвих, або іспанською Día de los Muertos, – це традиційне мексиканське свято, коли сім'ї вшановують і згадують померлих близьких, вірячи, що в цей час духи повертаються у світ живих. Свято відзначають у Мексиці, менше – у деяких інших іспаномовних країнах та країнах зі значною мексиканською діаспорою. Святкування зазвичай відбувається в кінці жовтня – на початку листопада та пов'язане з католицьким святом Дня всіх святих, що також святкується у ці дні.

Сім'ї роблять офренди – домашні вівтарі, щоб вшанувати членів своїх сімей, які пішли з життя. Ці вівтарі прикрашають квітами чорнобривців, фотографіями померлих, а також улюбленими стравами та напоями тих, кого вшановують.

У Мексиці розпочалося святкування Дня мертвих фото 3
У Мексиці розпочалося святкування Дня мертвих фото 4
Тисячі людей у яскравих костюмах і з маскарадним гримом заповнили вулиці Мехіко
Тисячі людей у яскравих костюмах і з маскарадним гримом заповнили вулиці Мехіко
фото: AP

Свято минає у три етапи. Спершу згадують духи дітей, потім дорослих, а потім усіх померлих. У своїх містах люди збираються на масові святкові паради, але також і родинами відвідують кладовища.

Читайте також:

Теги: свята Мексика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 жовтня, 00:00
Нещодавно Георгій Мазурашу запропонував додати на гривнях напис: «Ми віримо в Бога»
Нардеп Мазурашу пропонує запровадити в Україні американське свято
13 жовтня, 20:27
Яке релігійне свято відзначається 16 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 жовтня 2025: традиції та молитва
15 жовтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 20 жовтня 2025: традиції та молитва
19 жовтня, 22:22
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 жовтня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 19 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 19 жовтня 2025: традиції та молитва
18 жовтня, 22:30
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 жовтня, 00:00
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 жовтня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 25 жовтня 2025: традиції та молитва
24 жовтня, 22:00

Соціум

У Мексиці розпочалося святкування Дня мертвих
У Мексиці розпочалося святкування Дня мертвих
Траур у Таїланді. Уряд встановив нові правила поведінки для туристів
Траур у Таїланді. Уряд встановив нові правила поведінки для туристів
У Росії схвалено закон, який дозволяє саджати дітей від 14 років за «диверсії» аж до довічного ув’язнення
У Росії схвалено закон, який дозволяє саджати дітей від 14 років за «диверсії» аж до довічного ув’язнення
Найбільший у світі православний храм освячено у Бухаресті
Найбільший у світі православний храм освячено у Бухаресті
Останні години життя Ісуса: вчені розкрили жахливу правду про катування
Останні години життя Ісуса: вчені розкрили жахливу правду про катування
Найбажаніші країни для переїзду у світі: рейтинг
Найбажаніші країни для переїзду у світі: рейтинг

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua