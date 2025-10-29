Україна закриває посольство на Кубі

Глава МЗС України заявив, що рішення ухвалено через бездіяльність кубинської влади під час призову громадян до армії РФ

Україна вирішила знизити рівень дипломатичних відносин з Кубою

Україна вперше проголосувала проти щорічної резолюції Куби на Генасамблеї ООН із закликом скасувати ембарго США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

«Сьогодні Україна проголосувала проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Необхідність припинення американської блокади Куби». Цей крок не є раптовим. І він має серйозні підстави.Ми пам'ятаємо побажання кубинського президента «успіхів» Путіну в його агресивній війні проти України. Ми його добре чули», – пояснив дипломат.

Україна проголосувала проти резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Необхідність припинення американської блокади Куби» фото: mfa.gov.ua/МЗС України

За словами Сибіги, Україна вирішила цього року вирішили закрити посольство в Гавані і знизити рівень наших дипломатичних відносин. «Наш голос не спрямований проти кубинського народу – ми поважаємо його право жити в процвітанні. Він спрямований проти бездіяльності кубинської влади у відповідь на масовий призов кубинських громадян до російської окупаційної армії», – каже він.

Міністр наголосив, що небажання Гавани зупинити масове залучення своїх громадян до війни Росії проти України є співучастю в агресії і має бути рішуче засуджене. Варто зазначити, що раніше президент Куби Мігель Діас-Канель побажав російському диктатору Володимиру Путіну успіхів у війні проти України.

До слова, громадяни Куби продовжують виїжджати до Росії, щоб приєднатися до війни проти України. Виплати, запропоновані РФ, заманюють збіднілих кубинців долучитися до агресії проти України. Деяких кубинців також приваблює перспектива отримати російський паспорт після того, як диктатор Володимир Путін підписав указ, що дозволяє іноземцям отримувати громадянство в обмін на службу на війні.