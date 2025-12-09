Головна Світ Політика
Трамп став на бік Гегсета у скандалі з «подвійним ударом» по човну біля Венесуели

Трамп став на бік Гегсета у скандалі з «подвійним ударом» по човну біля Венесуели
Трамп виправдав дії Гегсета у скандалі зі знищенням човна
фото: Reuters

Трамп заявив, що повністю підтримує рішення Гегсета щодо «подвійного удару» по човну, тоді як у Конґресі вимагають оприлюднення повного відео інциденту

Президент США Дональд Трамп публічно підтримав міністра війни Піта Гегсета після скандалу з повторним ударом американських військових по човну біля Венесуели, на борту якого перебували люди. Про це повідомив Білий дім.

За словами президента, його «влаштовує все, що б він (Гегсет – ред.) не вирішив».

Очільник Білого дому виправдав повторний удар по човну, стверджуючи, що на борту нібито перевозили таку кількість наркотиків, яка могла б «забрати життя 25 тисяч американців».

«Я бачив відео. Вони намагалися повернути човен так, щоби той міг триматися на плаву. А ми не хотіли цього бачити», – додав Трамп.

Тим часом у Конгресі наполягають на оприлюдненні повної, не відредагованої версії відео атаки на човен і пригрозили заблокувати бюджет Гегсета на поїздки, доки цього не станеться.

Нагадаємо, що 5 грудня американські військові здійснили атаку на ймовірне наркоторговельне судно в східній частині Тихого океану, в результаті якої загинули чотири чоловіки, які, за даними військових, були частиною терористичної організації, пов'язаної з наркотрафіком. Про це повідомило Південне командування США, пише «Главком».

До слова,  23 жовтня відбувся перший випадок атак у Тихому океані в межах нової антинаркотичної кампанії уряду Дональда Трампа, який раніше вже провів щонайменше сім подібних операцій у Карибському басейні. У східній частині Тихого океану американські військові знищили судно, яке може бути причетне до незаконного перевезення наркотиків. Унаслідок удару загинули двоє осіб. 

Трамп став на бік Гегсета у скандалі з «подвійним ударом» по човну біля Венесуели
