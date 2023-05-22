Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден очікує на «відлигу» у відносинах із Китаєм – FT

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Байден очікує на «відлигу» у відносинах із Китаєм – FT
За словами Байдена, між США та Китаєм «усе змінилося в плані двосторонніх розмов»
фото: DW

Відносини двох країн ускладнилися після того, як у лютому над Північною Америкою пролетіла китайський аеростат зі шпигунським обладнанням

Президент США Джо Байден очікує «відлиги» у відносинах Вашингтона з Пекіном, навіть попри те, що країни G7 на саміті в Японії погодили зусилля щодо протидії військовим та економічним загрозам безпеці з боку Китаю. Про це повідомляє Financial Times.

На пресконференції після завершення саміту Байден заявив, що переговори між США та Китаєм припинилися після того, як у лютому над Північною Америкою пролетіла китайська повітряна куля зі шпигунським обладнанням, яку збили американські військові.

«Усе змінилося в плані двосторонніх розмов. Думаю, ви побачите, як це почне відтавати найближчим часом», – зазначив американський президент.

За словами Байдена, його адміністрація розглядає можливість скасування санкцій проти міністра оборони Китаю Лі Шанфу.

Раніше американські чиновники приватно заявляли, що адміністрація не зніматиме санкції проти Шанфу через те, що Китай імпортував винищувачі та ракети з Росії.

Також Байден знову наголосив на тому, що США дотримуються політики «одного Китаю», за якою Пекін є єдиним урядом Китаю. Так, Вашингтон не підтримує жодних дій Тайваню щодо проголошення незалежності.

Щоправда, американський лідер додав, що США збираються допомагати Тайваню підвищувати його здатність захищатися.

«І серед більшості наших союзників є чітке розуміння того, що якщо Китай застосує силу, то буде відповідь», – зауважив він без уточнення, чи йдеться саме про військову відповідь.

До цього Байден неодноразово заявляв, що надасть наказ американським військовим втрутитися, якщо Китай розпочне непровоковані військові дії проти Тайваню.

Нагадаємо, лідери країн G7 20 травня звернулися до китайської влади з закликом «натиснути на Росію, щоб та припинила свою військову агресію і негайно і без будь-яких додаткових умов повністю вивела свої війська з території України». 

До слова, колишній держсекретар США та радник з національної безпеки Генрі Кіссінджер в інтерв’ю виданню The Economist назвав США та Китай головною загрозою для існування світу та людства, оскільки вони проводять політику конфлікту один проти одного.

Як повідомлялося, радник президента Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван і головний дипломат Китаю Ван Ї цього тижня провели зустріч у Відні й визнали необхідність вийти за межі інциденту з повітряною кулею-шпигуном, який призвів до паузи у відносинах між двома наддержавами. 

Теги: Китай США Джозеф Байден

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До нового пакету допомоги ввійдуть артилерійське знаряддя, бронетехніка та протитанкові засоби
Байден на саміті G7 оголосить про новий пакет військової допомоги Україні: деталі
20 травня, 04:02
Джо Байден
Байден повідомив про прогрес переговорів щодо ліміту держборгу США
14 травня, 03:10
Передбачається, що Україна зможе експортувати 10 млн тонн пшениці порівняно з 15 млн тонн у поточному 2022/23 році
Виробництво пшениці в Україні різко скоротиться. Прогноз мінсільгосп США
13 травня, 14:54

Політика

Байден очікує на «відлигу» у відносинах із Китаєм – FT
Байден очікує на «відлигу» у відносинах із Китаєм – FT
Парламентські вибори в Греції: оголошено перші результати
Парламентські вибори в Греції: оголошено перші результати
Білий дім відповів, чи відправлять США F-16 Україні
Білий дім відповів, чи відправлять США F-16 Україні
Ордер на арешт Путіна: Росія висунули звинувачення прокурору суду в Гаазі
Ордер на арешт Путіна: Росія висунули звинувачення прокурору суду в Гаазі
Не Росія. Сунак назвав країну, яка є найбільшим викликом для глобальної безпеки
Не Росія. Сунак назвав країну, яка є найбільшим викликом для глобальної безпеки
Байден розповів, скільки Росія втратила в Бахмуті бійців
Байден розповів, скільки Росія втратила в Бахмуті бійців

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
181K
ЗСУ взяли в полон трьох бійців із «Шторм Z»: росіяни здивували своїм виглядом
45K
«Обдурили Путіна»: ексрозвідник пояснив, за що арештували розробників «Кинджалів»
23K
Заява Пригожина про взяття Бахмута: ISW оцінив ситуацію
5943
Взяли місто у напівоточення: Міноборони повідомило про успіхи ЗСУ у Бахмуті
5880
Піррова перемога: терорист Гіркін скиглить через ситуацію в Бахмуті
5361
Зеленський заявив про втрату Бахмута: Никифоров спростував повідомлення ЗМІ (оновлено)

Новини

Понад 80 зіткнень за добу: Генштаб назвав місця запеклих боїв
20 травня, 06:30
Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
18 травня, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту