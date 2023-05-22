Байден очікує на «відлигу» у відносинах із Китаєм – FT

За словами Байдена, між США та Китаєм «усе змінилося в плані двосторонніх розмов»

Відносини двох країн ускладнилися після того, як у лютому над Північною Америкою пролетіла китайський аеростат зі шпигунським обладнанням

Президент США Джо Байден очікує «відлиги» у відносинах Вашингтона з Пекіном, навіть попри те, що країни G7 на саміті в Японії погодили зусилля щодо протидії військовим та економічним загрозам безпеці з боку Китаю. Про це повідомляє Financial Times.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На пресконференції після завершення саміту Байден заявив, що переговори між США та Китаєм припинилися після того, як у лютому над Північною Америкою пролетіла китайська повітряна куля зі шпигунським обладнанням, яку збили американські військові.

«Усе змінилося в плані двосторонніх розмов. Думаю, ви побачите, як це почне відтавати найближчим часом», – зазначив американський президент.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами Байдена, його адміністрація розглядає можливість скасування санкцій проти міністра оборони Китаю Лі Шанфу.

Раніше американські чиновники приватно заявляли, що адміністрація не зніматиме санкції проти Шанфу через те, що Китай імпортував винищувачі та ракети з Росії.

Також Байден знову наголосив на тому, що США дотримуються політики «одного Китаю», за якою Пекін є єдиним урядом Китаю. Так, Вашингтон не підтримує жодних дій Тайваню щодо проголошення незалежності.

Щоправда, американський лідер додав, що США збираються допомагати Тайваню підвищувати його здатність захищатися.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«І серед більшості наших союзників є чітке розуміння того, що якщо Китай застосує силу, то буде відповідь», – зауважив він без уточнення, чи йдеться саме про військову відповідь.

До цього Байден неодноразово заявляв, що надасть наказ американським військовим втрутитися, якщо Китай розпочне непровоковані військові дії проти Тайваню.

Нагадаємо, лідери країн G7 20 травня звернулися до китайської влади з закликом «натиснути на Росію, щоб та припинила свою військову агресію і негайно і без будь-яких додаткових умов повністю вивела свої війська з території України».

До слова, колишній держсекретар США та радник з національної безпеки Генрі Кіссінджер в інтерв’ю виданню The Economist назвав США та Китай головною загрозою для існування світу та людства, оскільки вони проводять політику конфлікту один проти одного.

Як повідомлялося, радник президента Джо Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван і головний дипломат Китаю Ван Ї цього тижня провели зустріч у Відні й визнали необхідність вийти за межі інциденту з повітряною кулею-шпигуном, який призвів до паузи у відносинах між двома наддержавами.