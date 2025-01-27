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Після закликів Трампа дві країни НАТО витрачатимуть 5% ВВП на оборону

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Після закликів Трампа дві країни НАТО витрачатимуть 5% ВВП на оборону
Литва збільшить оборонні витрати до 5-6% ВВП з наступного року і щонайменше до 2030-го
фото: Ю. Стацявічюс/LRT

Міністр закордонних справ Литви наголосив, що Європа стикається з «новою ерою»

Литва та Естонія стали першими країнами НАТО, які пообіцяли витрачати понад 5% свого ВВП на оборону. Раніше цього вимагав президент США Дональд Трамп. Про це повідомляє Financial Times.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс наголосив в інтерв'ю виданню, що Європа стикається з «новою ерою». З наступного року і, принаймні, до 2030-го Литва витрачатиме на оборону 5-6% від свого ВВП.

«Звичайно, тиск є, і це хороший і конструктивний тиск з боку нашого стратегічного та найбільшого союзника в НАТО (США – ред.). Ми не можемо ігнорувати ці повідомлення. Але це не єдина причина... Для нас життєво важливо мати реальні можливості для війни», – сказав Будріс.

Прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал повідомив, що його країна також має намір виділяти 5% ВВП на оборонні витрати замість нинішніх 3,7%.

«Наш ключовий безпековий партнер при новому президенті надіслав чіткий сигнал: витрати НАТО на оборону мають збільшитися. Ми знаємо нашого супротивника, і я повністю згоден — наша мета має бути 5%», – заявив він.

Будріс сказав, що Литва фінансуватиме різке збільшення оборонних витрат за рахунок державних запозичень. Міхал говорив про невизначені «скорочення державного сектора».

Інші країни НАТО також розглядають можливість збільшення своїх витрат на оборону, хоч і не до того рівня, якого вимагав Трамп.

Нагадаємо, що Литва планує модернізувати системи електронного спостереження на чотирьох прикордонних пунктах з Росією. «Оцінивши заявки, подані державами-членами, Європейська комісія виділила Литві 15,4 млн євро підтримки Європейського Союзу для модернізації систем електронного спостереження за кордоном», – йдеться в коментарі МВС.

До слова, уряд Литви готовий щороку виділяти 0,25% ВВП на оборонні потреби України.

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Теги: міністр Європа Дональд Трамп Естонія Литва президент

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