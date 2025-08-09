Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Волині міська рада відмовилася ховати військового на Алеї Слави

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
На Волині міська рада відмовилася ховати військового на Алеї Слави
Донька військового Юрія Торбича Інна поруч із його могилою на кладовищі в Ківерцях
фото: suspilne.media

На момент смерті Юрій Торбич перебував у СЗЧ

Виконавчий комітет Ківерцівської міської ради не ухвалив рішення про перепоховання військовослужбовця Юрія Торбича з Волині на Алею Слави міського кладовища. Донька померлого захисника Інна Торбич отримала відмову у проведенні ексгумації. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі «Суспільного».

За словами Інни Торбич, батько помер у віці 58 років. Через те, що він декілька днів був у СЗЧ (самовільно залишив частину, – ред.), його поховали без почестей і не на Алеї Слави, як інших захисників. Щоб здійснити перепоховання, донька звернулася до місцевого органу влади.

Хто такий Юрій Торбич і чому його не поховали на Алеї Слави

Юрій Торбич був учасником АТО, а у 2022-2023 роках проходив службу в лавах ЗСУ. На час перебування батька на службі за його матір’ю-пенсіонеркою не було кому доглядати, тож військового комісували.

Інна Торбич
Інна Торбич
фото: suspilne.media

Згодом бабусю влаштували у пансіонат і чоловіка повторно призвали до служби 6 травня, а з 1 червня Юрія оголосили у розшук через неявку до військової частини. Це стало підставою для поховання без почестей, стверджує донька Інна Торбич.

Під час СЗЧ тато, зазначила жінка, знову готував документи на звільнення з війська у зв’язку з доглядом за мамою. В останні дні потрапив до лікарні з інсультом.

«На момент смерті він перебував у СЗЧ – це буквально термін три дні. Він знову хотів легально звільнитися зі служби. У нього не було мотиву СЗЧ, але був мотив легально комісуватися. У мене є офіційні папери від міськради про те, що йому не дали цього разу дозвіл по догляду за бабцею, бо вона перебуває у пансіонаті. Цей лист прийшов вже, коли тато був у комі», – сказала Інна Торбич.

Жінка не мала змоги завчасно прибути на похорон, тому довірила організацію поховання тата місцевій надавачці ритуальних послуг Ніні Павлішиній.

«Я цій людині довірилася. Вона мені каже, військові сказали категорично «Ні!» без почестей. Виявляється, це була рекомендація, він герой, похований неналежним чином, закопали настільки швидко, що доби не пройшло. Помер о п’ятій вечора, а о першій годині уже відспівали», – сказала волинянка.

Місце спочинку військового Юрія Торбича
Місце спочинку військового Юрія Торбича
фото: suspilne.media

Підприємиця Ніна Павлішина зазначила: про перебіг поховання донька померлого Юрія Торбича була поінформована, про що свідчать і записи розмов. Керівниця ритуальної агенції розповіла: місць для поховання не надає і всі питання узгоджує з родинами.

Позиція міської ради щодо перепоховання Юрія Торбича

Заступник Ківерцівського міського голови Віктор Лисюк зазначив, що Юрія Торбича поховали згідно із чинним законодавством як фізичну особу. Зі слів посадовця, інформації щодо обставин його загибелі (смерті) та про поховання з військовими почестями до міської ради від ТЦК не надходило. З його слів, у своїй заяві Інна Торбич просить надати дозвіл на перепоховання без окреслення причин.

Кладовище та Алея Слави
Кладовище та Алея Слави
фото: suspilne.media

Під час засідання виконкому Ківерцівської міської ради, яке відбулося у липні, заступник міського голови Віктор Лисюк розповів, що в поданих Інною Торбич документах немає вказаного нового місця поховання, відсутня згода інших близьких родичів та відсутні окреслені виняткові обставини для перепоховання останків померлого.

«У Торбича Юрія залишилася мати. Крім того, згідно із нормативними вимогами ексгумація останків у глиняних ґрунтах, а саме в таких здійснюється поховання на Ківерцівському кладовищі, допускається не раніше, ніж через 3 роки», – сказав посадовець.

Що кажуть про ситуацію з похованням Юрія Торбича у ТЦК

Речниця обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук розповіла: військові почесті під час поховання надаються у випадку загибелі військовослужбовця під час виконання бойового або службового завдання.

Проведення військових почестей у разі смерті бійця поза службою, зокрема в статусі самовільного залишення частини, законодавством не регламентоване.

Доньці померлого бійця з Волині відмовили у перепохованні батька

«У таких випадках рішення щодо формату поховання приймають місцеві органи самоврядування у взаємодії з родиною загиблого. ТЦК і СП Волинської області не видавали розпоряджень, які б регламентували порядок поховання військовослужбовця, зокрема Юрія Торбича», – додала Уляна Кравчук.

Раніше в Одесі п’яний вандал розбив пам'ятники на кладовищі. Правоохоронці зафіксували пошкодження надгробків на пʼяти могилах.

Також відомо, що на Національному військовому меморіальному кладовищі підготовлено 6 тис. місць для поховань

Читайте також:

Теги: військові самоврядування поховання ексгумація батько Волинська область

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завдяки розслідуванню ДБР, державі вже відшкодовано понад 600 тис грн
Збитки на 900 тис грн: ДБР розслідує махінації командира однієї з військових частин у столиці
Сьогодні, 10:29
Опубліковане нове відео розстрілу росіянами українця в Бучі
«Радіо Свобода» опублікувало нові кадри розстрілу цивільного в Бучі (відео)
7 серпня, 08:48
На Прикарпатті суд виніс вирок батьку й сину, які побили працівника ТЦК
На Прикарпатті батько й син побили працівника ТЦК
6 серпня, 12:36
Воїни, які були представниками різних національностей, загинули у 1939 році під час оборони Львова від німецьких загарбників
У Львові на місці колишнього цвинтаря розпочалась ексгумація польських військових
4 серпня, 14:26
Зеленського зробив заяву наприкінці 1252-го дня війни
Кабмін підготував розширення програми «Контракт 18-24» – Зеленський
29 липня, 20:13
Президент розповів про обмін полоненими
Президент анонсував ще один обмін полоненими
23 липня, 01:42
Такий вигляд має вхід до станції метро «Лукʼянівська» після чергової атаки ворога у ніч на 21 липня 2025 року
Стала відома причина задимлення на станції «Лук’янівська» під час нічної атаки
21 липня, 09:50
У глави МЗС Чехії песимістичний погляд щодо економіки Росії
Путін доводить Росію до економічної прірви – голова МЗС Чехії
15 липня, 14:42
У квітні 2025 року Північна Корея вперше визнала, що відправляла до Росії свої війська
Північні корейці зникли з фронту? Українська розвідка пояснила, що сталося
10 липня, 16:43

Події в Україні

Ситуація на Покровському напрямку – найважча за рік
Ситуація на Покровському напрямку – найважча за рік
На Волині міська рада відмовилася ховати військового на Алеї Слави
На Волині міська рада відмовилася ховати військового на Алеї Слави
Що потрібно зробити Україні, щоб виграти війну: Ющенко назвав головні чинники
Що потрібно зробити Україні, щоб виграти війну: Ющенко назвав головні чинники
У Харкові дрон влучив у меблевий магазин: є поранені
У Харкові дрон влучив у меблевий магазин: є поранені
Росія нав'язує «обмін» українськими територіями: Зеленський пояснив головну мету Путіна
Росія нав'язує «обмін» українськими територіями: Зеленський пояснив головну мету Путіна
Ющенко розповів, як Путін перетворився на диктатора
Ющенко розповів, як Путін перетворився на диктатора

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2025
9619
Офіс президента прокоментував конфлікти цивільних з ТЦК
5329
Колишнього ведучого призначено речником Міноборони
2489
«Україні не дадуть ні місця, ні голосу». Дипломат жорстко висловився про переговори з Путіним
1864
Трамп відібрав у Путіна усі його здобутки. Спонсор свята Ердоган

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Вчора, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Вчора, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua