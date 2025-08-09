На Волині міська рада відмовилася ховати військового на Алеї Слави

Донька військового Юрія Торбича Інна поруч із його могилою на кладовищі в Ківерцях

Виконавчий комітет Ківерцівської міської ради не ухвалив рішення про перепоховання військовослужбовця Юрія Торбича з Волині на Алею Слави міського кладовища. Донька померлого захисника Інна Торбич отримала відмову у проведенні ексгумації. Як інформує «Главком», про це йдеться у матеріалі «Суспільного».

За словами Інни Торбич, батько помер у віці 58 років. Через те, що він декілька днів був у СЗЧ (самовільно залишив частину, – ред.), його поховали без почестей і не на Алеї Слави, як інших захисників. Щоб здійснити перепоховання, донька звернулася до місцевого органу влади.

Хто такий Юрій Торбич і чому його не поховали на Алеї Слави

Юрій Торбич був учасником АТО, а у 2022-2023 роках проходив службу в лавах ЗСУ. На час перебування батька на службі за його матір’ю-пенсіонеркою не було кому доглядати, тож військового комісували.

Інна Торбич фото: suspilne.media

Згодом бабусю влаштували у пансіонат і чоловіка повторно призвали до служби 6 травня, а з 1 червня Юрія оголосили у розшук через неявку до військової частини. Це стало підставою для поховання без почестей, стверджує донька Інна Торбич.

Під час СЗЧ тато, зазначила жінка, знову готував документи на звільнення з війська у зв’язку з доглядом за мамою. В останні дні потрапив до лікарні з інсультом.

«На момент смерті він перебував у СЗЧ – це буквально термін три дні. Він знову хотів легально звільнитися зі служби. У нього не було мотиву СЗЧ, але був мотив легально комісуватися. У мене є офіційні папери від міськради про те, що йому не дали цього разу дозвіл по догляду за бабцею, бо вона перебуває у пансіонаті. Цей лист прийшов вже, коли тато був у комі», – сказала Інна Торбич.

Жінка не мала змоги завчасно прибути на похорон, тому довірила організацію поховання тата місцевій надавачці ритуальних послуг Ніні Павлішиній.

«Я цій людині довірилася. Вона мені каже, військові сказали категорично «Ні!» без почестей. Виявляється, це була рекомендація, він герой, похований неналежним чином, закопали настільки швидко, що доби не пройшло. Помер о п’ятій вечора, а о першій годині уже відспівали», – сказала волинянка.

Місце спочинку військового Юрія Торбича фото: suspilne.media

Підприємиця Ніна Павлішина зазначила: про перебіг поховання донька померлого Юрія Торбича була поінформована, про що свідчать і записи розмов. Керівниця ритуальної агенції розповіла: місць для поховання не надає і всі питання узгоджує з родинами.

Позиція міської ради щодо перепоховання Юрія Торбича

Заступник Ківерцівського міського голови Віктор Лисюк зазначив, що Юрія Торбича поховали згідно із чинним законодавством як фізичну особу. Зі слів посадовця, інформації щодо обставин його загибелі (смерті) та про поховання з військовими почестями до міської ради від ТЦК не надходило. З його слів, у своїй заяві Інна Торбич просить надати дозвіл на перепоховання без окреслення причин.

Кладовище та Алея Слави фото: suspilne.media

Під час засідання виконкому Ківерцівської міської ради, яке відбулося у липні, заступник міського голови Віктор Лисюк розповів, що в поданих Інною Торбич документах немає вказаного нового місця поховання, відсутня згода інших близьких родичів та відсутні окреслені виняткові обставини для перепоховання останків померлого.

«У Торбича Юрія залишилася мати. Крім того, згідно із нормативними вимогами ексгумація останків у глиняних ґрунтах, а саме в таких здійснюється поховання на Ківерцівському кладовищі, допускається не раніше, ніж через 3 роки», – сказав посадовець.

Що кажуть про ситуацію з похованням Юрія Торбича у ТЦК

Речниця обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук розповіла: військові почесті під час поховання надаються у випадку загибелі військовослужбовця під час виконання бойового або службового завдання.

Проведення військових почестей у разі смерті бійця поза службою, зокрема в статусі самовільного залишення частини, законодавством не регламентоване.

Доньці померлого бійця з Волині відмовили у перепохованні батька

«У таких випадках рішення щодо формату поховання приймають місцеві органи самоврядування у взаємодії з родиною загиблого. ТЦК і СП Волинської області не видавали розпоряджень, які б регламентували порядок поховання військовослужбовця, зокрема Юрія Торбича», – додала Уляна Кравчук.

