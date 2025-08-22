Європа розглядає новий формат гарантій безпеки для України за 24 години – Bloomberg
Ідея спрямована на створення швидкого механізму реагування союзників
Європейські лідери розглядають новий формат гарантій безпеки для України, який зобов’яже союзників Києва протягом 24 годин ухвалювати рішення про надання військової допомоги у випадку нового нападу з боку Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.
Ініціатором пропозиції виступила прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні. Її план передбачає механізм колективної підтримки, подібний до принципу статті 5 НАТО, проте без фактичного членства України в альянсі.
За словами співрозмовників, знайомих із дискусіями, ідея спрямована на створення швидкого механізму реагування союзників.
За планом, у разі агресії партнери мали б оперативно узгодити відповідь, яка може включати військову допомогу, фінансову підтримку, зміцнення українських Збройних сил та санкції проти Росії. Наразі невідомо, чи йдеться про можливість відправки військ окремими країнами до України.
В основі ініціативи Мелоні лежить двостороння угода між Римом і Києвом, підписана у 2024 році, що містить положення про взаємну безпеку. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що метою є створення дієвого механізму захисту України: «З НАТО буде гарантовано кращий стримуючий фактор, але й інші формати можуть забезпечити результат».
Стаття 5 НАТО передбачає колективний захист у разі нападу на будь-якого члена альянсу. Росія категорично заперечує вступ України до НАТО і стверджує, що перспектива такого кроку стала однією з причин повномасштабного вторгнення у 2022 році.
Нагадаємо, військові керівники США та деяких європейських країн завершили опрацювання військових варіантів гарантій безпеки для України. Напрацювання буде передано на розгляд радникам з національної безпеки.
Варто зазначити, що США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України. Як пише Politico, це є «однією з найчіткіших ознак того, що Європі доведеться взяти на себе тягар підтримки міцного миру в Києві».
