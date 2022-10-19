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Плями та відсутність манікюру: Путін продемонстрував проблеми з руками 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Плями та відсутність манікюру: Путін продемонстрував проблеми з руками 
Чутки про хвороби Путіна посилюються 
фото з відкритих джерел

Господар Кремля має дивні начебто «синці» на кисті  

Російський диктатор Володимир Путін сьогодні, 19 жовтня, заявив з'явився на засіданні Радбезу РФ. На лівій руці президента країни-терористки помітні якісь підозрілі плями.  

Водночас Путін має досить довгі, як для чоловічого манікюру, непідрівняні нігті на руках.  

Нагадаємо, чутки про проблеми зі здоров'ям господаря Кремля ширяться уже давно. Наприкла, коли кремлівський диктатор Володимир Путін 14 жовтня прибув на саміт глав держав СНД в Астані, кадри спантеличили користувачів: видно було, що рухається Путін якось дивно. Зокрема, рухи рук диктатора несинхронізовані: права практично нерухома, натомість ліва хаотично бовтається біля тіла. 

Чутки про проблеми зі здоров'ям Путіна ширяться давно, однак Кремль їх традиційно заперечує. Та на публіці приховувати незвичайну поведінку диктатора неможливо.

Раніше кремлівський диктатор Володимир Путін виступив на саміті наради із взаємодії та заходів довіри в Азії, що проходить в Астані (Казахстан). Путін під час своєї промови постійно кашляв, а його голос був явно захриплим. Крім того, колір в обличчя диктатора нездоровий. 

Днями російський диктатор Володимир Путін зустрівся з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) Мухаммадом бін Заїд Аль Нагаяном. Користувачі соцмереж відзначили дещо дивну поведінку Путіна під час розмови. Путін на зустрічі з президентом ОАЕ поводився дещо знервовано – міцно тримався за стілець, викручував ноги, кусав губи, тягав краватку та часто тер очі.

Раніше президент РФ Володимир Путін дивно поводився під час зустрічі з президентами Туркменістану Сердаром Бердимухамедовим і лідером Киргизстану Садиром Жапаровим. 

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Теги: диктатор путін хвороби росія

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