Головна Світ Політика
search button user button menu button

CNN розкрив деталі про місце зустрічі Трампа та Путіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
CNN розкрив деталі про місце зустрічі Трампа та Путіна
Трамп розглядає зустріч як ознайомчу розмову без конкретних домовленостей
фото з відкритих джерел

Раніше у Білому домі сподівалися уникнути запрошення Путіна на американську військову базу

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска. Як повідомляє «Главком» з посиланням на CNN, історичний саміт запланований на п’ятницю, 15 серпня.

Раніше у Білому домі сподівалися уникнути запрошення Путіна на американську військову базу, однак, за даними джерел, альтернативні варіанти виявилися обмеженими через діючі в багатьох країнах ордери на його арешт. Підготовку до події координували держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Сергій Лавров, які 12 серпня обговорили «окремі аспекти» організації саміту.

Трамп розглядає зустріч як ознайомчу розмову без конкретних домовленостей, хоча у Вашингтоні сподіваються, що вона може стати кроком до завершення війни в Україні.

Варто зазначити, що Елмендорф-Річардсон – об’єднана база Повітряних сил і армії США, створена у 2010 році. Вона названа на честь авіатора Г’ю Мерла Елмендорфа та дослідника Аляски Вілдса Річардсона, який брав участь у Першій світовій війні та інтервенції до радянської Росії.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, розповідаючи журналістам свою майбутню зустріч із диктатором Володимиром Путіним, двічі помилився, заявивши, що зустрінеться з очільником Кремля у Росії.

А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

До слова, найгірші побоювання України можуть здійснитися, якщо президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 15 серпня, передасть Володимиру Путіну території України, які Росія не змогла захопити військовим шляхом, повідомляє «Главком» із посилання на Financial Times.

У матеріалі наголошується, що дух історичних угод, як-от Мюнхенської чи Ялтинської, може тінню нависнути над зустріччю на Алясці. Однак, зауважується, що Трамп, ймовірно, не зосереджуватиметься на таких дипломатичних скандалах.

Теги: США саміт путін Дональд Трамп Аляска

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Якщо таки почнеться новий виток гонки ядерних озброєнь – Росія не витримає
Чому Путін повернувся до ядерної риторики
2 серпня, 21:15
Меланія Трамп народилася в колишній Югославії, де Росії ніколи не симпатизували
Україна отримала несподіваного союзника у Білому домі – The Times
15 липня, 11:48
Нові ракети до ППО Patriot вже надходять до України
Ракети для комплексів Patriot вже постачаються до України – Трамп
16 липня, 06:58
Італія сприятиме логістиці для Києва, але не постачатиме зброю
Італія слідом за Францією відмовиться від закупівлі зброї США для України
17 липня, 09:20
Тегеран продовжить програму зі збагачення урану – глава МЗС Ірану
Тегеран продовжить програму зі збагачення урану – глава МЗС Ірану
22 липня, 02:57
Трамп займається шахрайством на полі для гольфу
Трамп погорів на шахрайстві під час гри в гольф (відео)
29 липня, 08:10
Для Трампа перевага Аляски полягає також у тому, що він може провести «домашній захід», але зі світовим політичним ефектом
Чому Трамп і Путін обрали Аляску: оглядач Bild назвав три причини
10 серпня, 16:50
Ведуча улюбленого каналу Трампа озвучила наратив Путіна, що призвів до війни
Ведуча улюбленого каналу Трампа озвучила наратив Путіна, що призвів до війни
Вчора, 03:37
Будь-яке мирне врегулювання без надійних гарантій безпеки та міжнародного контролю стане лише паузою перед новим вторгненням
Росія нападе на Харків, якщо Україна відступить з Донеччини та Луганщини – Sky News
9 серпня, 21:48

Політика

CNN розкрив деталі про місце зустрічі Трампа та Путіна
CNN розкрив деталі про місце зустрічі Трампа та Путіна
WSJ: Путін може погодится лише на короткострокове перемир’я з Україною
WSJ: Путін може погодится лише на короткострокове перемир’я з Україною
Рубіо: Зустріч Трампа з Путіним у Білому домі – не поступка, а з’ясування позицій
Рубіо: Зустріч Трампа з Путіним у Білому домі – не поступка, а з’ясування позицій
Рубіо та Лавров обговорили підготовку саміту на Алясці
Рубіо та Лавров обговорили підготовку саміту на Алясці
Financial Times розповів, чому Путін має перевагу перед зустріччю з Трампом
Financial Times розповів, чому Путін має перевагу перед зустріччю з Трампом
Путін використає зустріч з Трампом у своїх інтересах – NYT
Путін використає зустріч з Трампом у своїх інтересах – NYT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2025
14K
Синоптикиня Діденко розповіла, коли очікувати похолодання в Україні
8252
Колишній мер Києва звернувся до Кличка через скандальну забудову на Печерську
6202
Покоління зумерів підхопило небезпечний для здоров'я тренд
3352
З 26 серпня у кількох містах України зникне 3G: що говорить мобільний оператор

Новини

Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
Вчора, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
Вчора, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
10 серпня, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua