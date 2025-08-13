CNN розкрив деталі про місце зустрічі Трампа та Путіна

Раніше у Білому домі сподівалися уникнути запрошення Путіна на американську військову базу

Місцем проведення зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна стане об’єднана військова база Елмендорф-Річардсон у місті Анкоридж, штат Аляска. Як повідомляє «Главком» з посиланням на CNN, історичний саміт запланований на п’ятницю, 15 серпня.

Раніше у Білому домі сподівалися уникнути запрошення Путіна на американську військову базу, однак, за даними джерел, альтернативні варіанти виявилися обмеженими через діючі в багатьох країнах ордери на його арешт. Підготовку до події координували держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС РФ Сергій Лавров, які 12 серпня обговорили «окремі аспекти» організації саміту.

Трамп розглядає зустріч як ознайомчу розмову без конкретних домовленостей, хоча у Вашингтоні сподіваються, що вона може стати кроком до завершення війни в Україні.

Варто зазначити, що Елмендорф-Річардсон – об’єднана база Повітряних сил і армії США, створена у 2010 році. Вона названа на честь авіатора Г’ю Мерла Елмендорфа та дослідника Аляски Вілдса Річардсона, який брав участь у Першій світовій війні та інтервенції до радянської Росії.

Як відомо, президент США Дональд Трамп зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці 15 серпня. Раніше він говорив, що в рамках потенційної мирної угоди відбудеться «деякий обмін територіями».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, розповідаючи журналістам свою майбутню зустріч із диктатором Володимиром Путіним, двічі помилився, заявивши, що зустрінеться з очільником Кремля у Росії.

А 14 серпня в Анкориджі, найбільшому місті Аляски, за день до зустрічі лідерів, політична організація Stand Up Alaska проведе мітинг на підтримку України.

До слова, найгірші побоювання України можуть здійснитися, якщо президент США Дональд Трамп у п’ятницю, 15 серпня, передасть Володимиру Путіну території України, які Росія не змогла захопити військовим шляхом, повідомляє «Главком» із посилання на Financial Times.

У матеріалі наголошується, що дух історичних угод, як-от Мюнхенської чи Ялтинської, може тінню нависнути над зустріччю на Алясці. Однак, зауважується, що Трамп, ймовірно, не зосереджуватиметься на таких дипломатичних скандалах.