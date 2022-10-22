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Головне за ніч: Китай закликає до переговорів з РФ, а «вагнерівці» укріплюють позиції на Донбасі

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головне за ніч: Китай закликає до переговорів з РФ, а «вагнерівці» укріплюють позиції на Донбасі
«Вагнерівці» будують на Донбасі власну «лінію Маннергейма»
фото: CNN

Китай закликав Україну та РФ до переговорів, Індія висловила стурбованість

«Главком» зібрав найголовніші новини за ніч 22 жовтня. Сьогодні вночі Антонівський міст знову опинився під обстрілами. Також «вагнерівці» почали зводити протитанкові укріплення на Донбасі.

Антонівський міст знову під прицілом

Головне за ніч: Китай закликає до переговорів з РФ, а «вагнерівці» укріплюють позиції на Донбасі фото 1

Близько 23 години 21 жовтня жителі Херсона повідомляли про потужні вибухи, ймовірно, в районі Антонівського автомобільного мосту через Дніпро (на північний схід від міста). Офіційного підтвердження обстрілів поки немає.

Байден переконаний, що Путін не зупиниться в Україні

Головне за ніч: Китай закликає до переговорів з РФ, а «вагнерівці» укріплюють позиції на Донбасі фото 2

Президент США Джо Байден наголосив, що якщо не допомагати Україні, то Путін піде далі.

Байден зазначив: «Коли ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо всю Європу. Ми підтримуємо НАТО. Ви думаєте, що Путін хоче впоратися з Україною, і це буде кінець? Ні».

Представник Росії втік із засідання Радбезу ООН

Головне за ніч: Китай закликає до переговорів з РФ, а «вагнерівці» укріплюють позиції на Донбасі фото 3

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя залишив залу засідання Ради Безпеки ООН, щоб, як він сам заявив, не чути виступу постпреда України Сергія Кислиці. Кислиця, реагуючи на втечу Небензі, висловив сподівання, що невдовзі Росії взагалі не буде в Раді Безпеки ООН, де вона незаконно займає місце СРСР як постійного члена цього органу.

«Я шкодую, що Рада Безпеки все ще змушена слухати цього представника, оскільки єдине, що він зробив за майже вісім місяців вторгнення – це громадив брехню за брехнею. На кожному засіданні. Про кожен аспект агресивної війни, яку замовив його господар у лютому», – сказав Кислиця. При цьому він процитував російського постпреда, який запевняв, що «метою спеціальної військової операції Росії не є окупація України або заподіяння шкоди місцевому населенню» і що вона «не впливає на критично важливу цивільну інфраструктуру».

«Вагнерівці» почали зводити протитанкові укріплення на Донбасі

Головне за ніч: Китай закликає до переговорів з РФ, а «вагнерівці» укріплюють позиції на Донбасі фото 4

Найманці почали зводити протитанкові укріплення біля міста Горське (Луганська область). Опубліковано супутникові знімки.

За даними видання, росіяни збудували зміцнення завдовжки 1,6 кілометра, яке складається з чотирьох рядів цементних пірамід. Окупанти сподіваються, що така споруда зможе зупинити українські танки і не дасть їм просунутися на схід.

Як зазначає джерело, у росЗМІ вже прозвали такі споруди «лінією Вагнера». При цьому через малу протяжність укріплень українські військові можуть просто оминути його.

Також у виданні додають, що росіяни вже мають грандіозні плани щодо цих укріплень і зводитимуть їх від російсько-українського кордону до Кремінної, а потім на південь до Світлодарська.

Укріплення такої довжини протягнеться приблизно на 217 кілометрів.

Окупанти вночі завдали удару по Черкаській області

Головне за ніч: Китай закликає до переговорів з РФ, а «вагнерівці» укріплюють позиції на Донбасі фото 5

Вночі 22 жовтня росіяни завдали удару по Черкаській області. Про атаку ворога повідомив голова Черкаської військової адміністрації Ігор Табурець.

«Під час крайньої повітряної тривоги ворог атакував Черкащину. Про наслідки згодом. Працюють служби», – написав Табурець.

Китай з Індією ініціюють переговори між Україною та Росією

Головне за ніч: Китай закликає до переговорів з РФ, а «вагнерівці» укріплюють позиції на Донбасі фото 6

21 жовтня під час засідання Ради Безпеки ООН представники Китаю й Індії говорили про деескалацію і необхідність переговорів між Україною та Росією.

Заступник постпреда КНР при ООН Ген Шуан казав про гуманітарну ситуацію і підкреслив, що необхідно, щоб атомні електростанції й інші об'єкти критичної інфраструктури працювали в умовах безпеки, говорив, що незабаром зима, і закликав наростити постачання гуманітарної допомоги Україні, проте не згадав про масовані обстріли Росією об'єктів цивільної інфраструктури в Україні.

На думку Шуана, міжнародна спільнота має бути спрямована на заохочення мирних переговорів, на пошуки політичного врегулювання, переконуючи сторони відновити мирні переговори та продовжуючи цю роботу для швидкого мирного врегулювання кризи.

Постпред Індії висловив стурбованість ситуацією в Україні. Він, як і представник Китаю, називав війну «конфліктом в Україні», але згадав у своїй промові обстріли РФ цивільної інфраструктури.

Він також сказав, що Індія від початку повномасштабного вторгнення закликала до припинення вогню та діалогу.

Як відомо, триває 241 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

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Теги: війна Радбез ООН ПВК Вагнера Черкащина путін

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