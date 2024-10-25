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Шольц хоче, щоб Індія стала посередницею в політичному врегулюванні війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Шольц хоче, щоб Індія стала посередницею в політичному врегулюванні війни в Україні
Німецький канцлер зазначив, що війна в Україні торкається Німеччини та Індії з усіх боків
фото з відкритих джерел

За словами Шольца, Німеччина вітає готовність Індії «використовувати міцні зв'язки з усіма сторонами, щоб зробити внесок у політичне вирішення конфлікту»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив за політичне врегулювання війни Росії проти України. Шольц підтримав посередництво Індії у цьому питанні. Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Агресивна війна Росії проти України торкається Німеччини та Індії з усіх боків. Ніхто не може заплющувати очі на цей конфлікт. Тому я настійно висловлююся за те, щоб Індія виступала за довготривалий і справедливий мир», – заявив Шольц.

За словами Шольца, Німеччина вітає готовність Індії «використовувати міцні зв'язки з усіма сторонами, щоб зробити внесок у політичне вирішення конфлікту». А також Берлін виступає на підтримку територіальної недоторканності України.

«Ця війна, яка вирує вже так довго і забирає так багато жертв, має нарешті закінчитися. Цілісність та суверенітет України мають бути збережені. За це ми й виступаємо», – підкреслив Шольц.

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц відкинув можливість запрошення України в НАТО, яка є першим пунктом «плану перемоги», сказавши, що це питання не стоїть на порядку денному.

Як повідомлялося, у Казані на полях саміту БРІКС премʼєр Індії Нарендра Моді зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Індійський прем'єр заявив, що Нью-Делі готовий сприяти припиненню війни в Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій. Натомість Шольц висловив стурбованість присутністю північнокорейських військ у Росії.

До слова, президент України заявив, що Німеччина вже більш м'яко налаштована щодо вступу України в НАТО, але й досі ставиться до цього скептично.

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Теги: Німеччина війна Індія Олаф Шольц

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