343 дні безперервно на позиціях: Михайлову присвоєно звання Героя України

Наталія Порощук
Наталія Порощук
Олексію Михайлову присвоєно звання за бойову роботу
фото: Павло Паліса/Telegram

Під командуванням Михайлова підрозділ тримав свою ділянку, відбивав штурми противника і утримував позиції

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з врученням ордена «Золота Зірка» командиру роти 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Олексію Михайлову. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №326/2026.

«За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Михайлову Олексію Олексійовичу – капітану», – йдеться в указі.

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса наголосив, що Михайлову присвоєно нагороду «за реальну бойову роботу».

фото: Павло Паліса/Telegram

«За його плечима важкий бойовий шлях, Запорізький напрямок, оборона позицій, складні бойові епізоди і 343 дні безперервного перебування на позиціях. Під його командуванням підрозділ тримав свою ділянку, відбивав штурми противника і утримував позиції. Заслужено», – написав Паліса.

Нагадаємо, бойовий медик Сергій Тищенко з позивним Вітер, молодший сержант 30-ї окремої механізованої бригади вразив країну рекордом: безперервно воїн пробув на позиції за кілька сотень метрів від ворога 471 день – з літа 2024 року до осені 2025-го. Тримав оборону, командував особовим складом і рятував побратимів у Бахмутському районі. При цьому воїн переконаний: його 471 день – не межа, просто про інші такі ж феноменальні звитяги поки не відомо публічно.

За свій подвиг Сергій Тищенко отримав звання Героя України. Він розповів «Главкому», як жив на позиції без ротації майже півтора року, як опинився під прицілом ворожого автомата, завдяки кому нарешті вибрався з пекла та як сприймає свій новий статус Героя. 

