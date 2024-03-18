Військові НАТО вже в Україні – El Pais

Жодна армія НАТО не брала участі в наземних бойових діях в Україні

Війська НАТО вже перебувають на території Україн, але на для участі у військових діях, а для контролю над озброєннями, розвідувальних операцій і навчання. Про це повідомляє El Pais.

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Видання опитало безліч військових джерел з України та ЄС за більш ніж два роки війни, і всі вони згодні з тим, що жодна армія НАТО не брала участі в наземних бойових діях. Але вони також згодні з тим, що у них є інформатори на місцях, які надають інформацію про ситуацію на фронті, визначають ефективність озброєння, яке постачають, а також можливі проблеми під час його використання, а також виявляють можливі випадки корупції під час надання допомоги.

Деякі з цих неофіційних інформаторів – відставні іноземні військові, які воюють добровольцями в лавах українських Збройних сил.

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Принаймні два джерела, американське та українське, стверджують, що Вашингтон особливо активно контролює їхню допомогу, організовуючи місії між своїм посольством і українською владою, а також відвідуючи їх поза офіційними каналами.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, наразі Україна не розглядає введення військ Північноатлантичного альянсу в країну, адже для цього щонайменше потрібне відповідне рішення.

Раніше Міністр закордонних справ і віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні заявив, що введення військ НАТО в Україну було б помилкою, адже це означатиме загрозу Третьої світової війни.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.