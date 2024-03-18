Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Військові НАТО вже в Україні – El Pais

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Військові НАТО вже в Україні – El Pais
фото з відкритих джерел

Жодна армія НАТО не брала участі в наземних бойових діях в Україні

Війська НАТО вже перебувають на території Україн, але на для участі у військових діях, а для контролю над озброєннями, розвідувальних операцій і навчання.  Про це повідомляє El Pais.

Видання опитало безліч військових джерел з України та ЄС за більш ніж два роки війни, і всі вони згодні з тим, що жодна армія НАТО не брала участі в наземних бойових діях. Але вони також згодні з тим, що у них є інформатори на місцях, які надають інформацію про ситуацію на фронті, визначають ефективність озброєння, яке постачають, а також можливі проблеми під час його використання, а також виявляють можливі випадки корупції під час надання допомоги.

Деякі з цих неофіційних інформаторів – відставні іноземні військові, які воюють добровольцями в лавах українських Збройних сил.

Принаймні два джерела, американське та українське, стверджують, що Вашингтон особливо активно контролює їхню допомогу, організовуючи місії між своїм посольством і українською владою, а також відвідуючи їх поза офіційними каналами.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква повідомив, наразі Україна не розглядає введення військ Північноатлантичного альянсу в країну, адже для цього щонайменше потрібне відповідне рішення. 

Раніше Міністр закордонних справ і віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні заявив, що введення військ НАТО в Україну було б помилкою, адже це означатиме загрозу Третьої світової війни. 

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Північноатлантичний союз (НАТО) не виключає введення військ для допомоги Україні. При цьому він наголосив, що наразі серед європейських країн консенсусу з цього питання немає.

Читайте також:

Теги: НАТО військові

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський вивів зі складу Ставки екскомандувача Десантно-штурмових військ ЗСУ Максима Миргородського
Зеленський оновив склад Ставки
21 лютого, 22:04
Литовський доброволець служив понад три місяці в українській армії
На війні в Україні загинув литовський доброволець
23 лютого, 20:21
Посол Литви у Швеції спрогнозував, який регіон Росії НАТО «нейтралізує» першим
Куди вдарить НАТО у разі сутички з Росією? Литовський дипломат зробив заяву
27 лютого, 18:44
Події, зазначені у справі, стались ще у 2014 році
Привласнив 3,5 млн грн: експосадовцю військової частини оголошено вирок
20 лютого, 09:33
Вартість одного комплексу «Панцирь-С1» становить близько 15 мільйонів доларів
ГУР атакувало російський ракетний комплекс «Панцирь-С1» на Білгородщині
1 березня, 13:29
Як зазначив начальник ОВА, на Лимано-Куп’янському напрямку окупанти перебувають у деморалізованому стані
На одному з напрямків окупанти створюють загороджувальні загони
5 березня, 19:49
Командир частини продав понад 20 тонн пального, виділеного військовим
Завдав державі збитків на понад 1,4 млн грн: військовий відповість у суді за продаж пального
5 березня, 11:16
Соловій та Єфросиніна посварилися під час інтерв'ю через російську мову та розмивання культурних кордонів з країною-агресоркою
Чим закінчилася сварка Соловій та Єфросиніної: знаменитості заінтригували
8 березня, 10:47
Кім Чен Ин за штурвалом танку
Кім Чен Ин покерував «наймогутнішим у світі танком»
14 березня, 14:57

Події в Україні

До яких хитрощів вдаються кандидати на посаду судді Конституційного Суду (відео)
До яких хитрощів вдаються кандидати на посаду судді Конституційного Суду (відео)
Спроба суїциду на Закарпатті: обласний ТЦК повідомив подробиці
Спроба суїциду на Закарпатті: обласний ТЦК повідомив подробиці
Військові НАТО вже в Україні – El Pais
Військові НАТО вже в Україні – El Pais
Хто постачатиме продукти ЗСУ замість Глиняної та Гринкевичів: список компаній
Хто постачатиме продукти ЗСУ замість Глиняної та Гринкевичів: список компаній
Росіяни били «Іскандерами»: фото наслідків ракетного удару по Миколаєву
Росіяни били «Іскандерами»: фото наслідків ракетного удару по Миколаєву
Командування Медичних сил ЗСУ отримало нового речника
Командування Медичних сил ЗСУ отримало нового речника

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Блокада кордону: чому мовчать українці у Польщі
15K
Які країни привітали Путіна з «перемогою» (список)
13K
Путін змінив умови мобілізації на окупованих територіях
13K
Росіяни повідомили про знищення українського вертольота: розвідка розповіла, що трапилося
12K
Великий піст 2024: традиції, календар харчування, правила та заборони
11K
Невизнане Придністров'я заявило про атаку на військову частину

Новини

Опади, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 18 березня
Сьогодні, 05:50
Початок Великого посту. Що відзначаємо 18 березня
Сьогодні, 00:00
Зеленський: У цій війні вирішується, чи вдасться Путіну розширити зону руїн у Європі та світі
Вчора, 20:30
В Україні 40 хвилин тривала масштабна повітряна тривога
Вчора, 20:18
Міненерго просить європейців збільшити можливості для експорту української електроенергії
Вчора, 14:21
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 17 березня
Вчора, 06:30

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua