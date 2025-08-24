На Донеччині ЗСУ контратакували та зачистили від ворога три села

Сирський відпрацював на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку

Олександр Сирський заявив, що противник зосередив на Покровському напрямку основні зусилля

Українські бійці успішно контратакували і зачистили від ворога села на Донеччині – Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

Сирський, зокрема, повідомив, що працює на Покровському напрямку.

«Поспілкувався насамперед із військовослужбовцями, які тривалий час тримають оборону Покровська, відбиваючи удари переважаючих сил противника. 25-та повітряно-десантна, 68-ма єгерська, 32-га і 155-та механізовані бригади. Нагородив найкращих воїнів за стійкість, хоробрість та зразкове виконання військового обов’язку», – зауважив головком.

Також Сирський відпрацював на командних пунктах частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку, вислухав доповіді командирів корпусів та бригад щодо оперативної обстановки.

«Ситуація справді непроста, противник зосередив на цій ділянці фронту свої основні зусилля. Але маємо тримати лінію. Допомога в організації бойових дій буде надана. Питання щодо додаткових боєприпасів, дронів і засобів РЕБ вирішені», – підсумував головнокомандувач.

Раніше повідомлялося, що бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном Opfor зупинили просування ворога та відновили контроль над населеним пунктом Зелений Гай, що у Донецькій області.

Також Російський добровольчий корпус та бійці «Братства» зі складу Головного управління розвідки Міністерства оборони України разом із воїнами 5-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ провели спільну операцію, зупинивши прорив російських військових у Донецькій області.