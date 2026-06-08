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Лист Зеленського Путіну. Москва дуже образилася на неввічливість

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Лист Зеленського Путіну. Москва дуже образилася на неввічливість
Лавров поскаржився на лист Зеленського до Путіна
скріншот з відео

Лавров заявив, що послання українського президента було адресоване Кремлю, але його «розіслали по всьому світу»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розкритикував публікацію листа президента України Володимира Зеленського до російського диктатора Володимира Путіна. У Москві заявили, що таке листування не повинно було ставати надбанням громадськості. «Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Лавров заявив, що диктатор Путін уже коментував ситуацію під час Петербурзького міжнародного економічного форуму та висловив свою оцінку змісту послання.

«Президент Путін на Петербурзькому міжнародному економічному форумі докладно висловився на цю тему, зокрема з урахуванням опублікованого напередодні великого листа Зеленського, який був адресований президенту Путіну, але чомусь був розісланий по всьому світу. Так, напевно, ввічливі люди не чинять», – заявив Лавров.

Глава російського зовнішньополітичного відомства також зазначив, що Путін сприйняв лист як свідчення небажання Києва вести переговори.

За словами Лаврова, російський диктатор розцінив зміст послання «скоріше як вказівку на те, що переговори в Україні не потрібні». Які саме формулювання у листі викликали таку реакцію Кремля, російська сторона не уточнила.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист, адресований Володимиру Путіну. Після цього документ активно обговорювали не лише в Україні, а й за кордоном.

Раніше прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков також коментував лист Зеленського та заявляв, що Москва ознайомилася з його змістом.

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Теги: росія Україна переговори Сергій Лавров Володимир Зеленський

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