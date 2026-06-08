ЄС запідозрив Ірландію у допомозі Росії

Кая Каллас особисто їде до Дубліна після повідомлень про постачання сировини російському алюмінієвому гіганту під час війни

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас цього тижня відвідає Ірландію на тлі скандалу навколо експорту глинозему до Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Ірландський завод опинився в центрі уваги ЄС

За даними видання, під час візиту до Дубліна Каллас планує порушити питання діяльності компанії Aughinish Alumina, яку підозрюють у масштабних поставках глинозему до Росії після початку повномасштабної війни проти України.

Формально Ірландія не порушувала санкційного режиму, оскільки Європейський Союз досі не запровадив обмеження на експорт глинозему – сировини, необхідної для виробництва алюмінію.

Однак, як зазначає Politico, розслідування показало, що значна частина продукції Aughinish Alumina з 2023 року потрапляла саме на російський ринок.

Ситуацію ускладнює той факт, що материнською компанією заводу є російський алюмінієвий гігант Rusal. Компанію пов'язують із російським олігархом Олегом Дерипаскою, якого вважають одним із наближених до Кремля бізнесменів.

Один із чиновників ЄС повідомив виданню, що Каллас має намір поставити ірландській владі запитання щодо цих поставок.

Перевірка напередодні головування в Раді ЄС

Скандал вибухнув у особливо незручний для Дубліна момент. Уже 1 липня Ірландія розпочне своє головування в Раді Європейського Союзу, тому історія з експортом до Росії викликала підвищену увагу серед європейських політиків.

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін уже пообіцяв провести перевірку обставин торгівлі. За його словами, уряд не хоче бути причетним до експорту продукції, яка може використовуватися для виробництва зброї або вибухових речовин.

Євродепутати закликають до нових обмежень

Втім, така відповідь не задовольнила частину європейських політиків. Уже 39 депутатів Європарламенту закликали Єврокомісію заборонити експорт глинозему до Росії. Фінський євродепутат Міка Аалтола заявив, що питання відносин Ірландії з Росією може кинути тінь на майбутнє головування країни в ЄС. Його колега Тейс Рютен також наголосив, що Дублін повинен діяти навіть без окремих санкційних рішень Брюсселя.

Раніше головна дипломатка ЄС Кая Каллас наголошувала, що Росія змушена враховувати позицію Заходу щодо санкцій, заморожених активів та майбутньої архітектури безпеки в Європі. За її словами, будь-які можливі переговори з Москвою мають враховувати ключові безпекові інтереси Європи та України. Каллас також заявляла, що наразі Росія продовжує ескалацію війни, тому Європейський Союз повинен посилювати тиск на Кремль, зокрема за допомогою санкційних механізмів.