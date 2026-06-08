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Сі Цзіньпін вперше за сім років прибув до Північної Кореї

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Сі Цзіньпін вперше за сім років прибув до Північної Кореї
Кім Чен Ин з дружиною Лі Соль Чжу в Китаї, березень, 2018 рік
фото: китайські медіа

Візит відбувається на тлі гучних заяв Кім Чен Ина про намір різко наростити ядерний потенціал країни

Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув із дводенним офіційним візитом до Північної Кореї, що стало його першою поїздкою до Пхеньяна за останні сім років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg та місцеві медіа.

В аеропорту китайського лідера особисто зустріли керівник КНДР Кім Чен Ин разом із дружиною Лі Соль Чжу. На площі Кім Ір Сена відбулася офіційна церемонія привітання, яка супроводжувалася 21 залпом салюту та демонстрацією транспарантів про «нерозривну» дружбу між державами.

Головна мета візиту – зміцнення політичного впливу Пекіна на тлі розвитку ядерної програми Північної Кореї та активного поглиблення її військової співпраці з Росією. 

У МЗС Китаю підтвердили, що Сі Цзіньпін проведе зустріч із Кім Чен Ином для обговорення двосторонніх відносин та спільних інтересів. Цей візит має на меті врегулювання зв'язків із КНДР, яка є єдиним офіційним союзником Пекіна за договором.

Очікується, що під час переговорів сторони також можуть обговорити ситуацію довкола Тайваню, Японії та військову активність США в регіоні.

«Главком» писав, що напередодні візиту сестра північнокорейського диктатора Кім Йо Чжон жорстко окреслила позицію країни, заявивши, що ядерна програма Північної Кореї «не підлягає обговоренню».

Нагадаємо, під час поїздки китайський лідер проведе переговори з главою КНДР Кім Чен Ином. Деталі програми візиту наразі не розголошуються. Це буде перший візит Сі Цзіньпіна до Північної Кореї з 2019 року. Також він може стати його першою закордонною поїздкою у 2026 році.

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Теги: Північна Корея Кім Чен Ин Сі Цзіньпін

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