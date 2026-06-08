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Пашинян залишив позаду проросійських суперників: результати голосування у Вірменії

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Пашинян залишив позаду проросійських суперників: результати голосування у Вірменії
Пашинян виграв ключові вибори на тлі суперечки з Москвою
фото: AP

Голосування фактично перетворилося на вибір між зближенням із Заходом та поверненням до орбіти Кремля

Партія прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна «Громадянський договір» здобула переконливу перемогу на парламентських виборах та зберегла контроль над законодавчим органом країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центральну виборчу комісії Вірменії

Після обробки бюлетенів із усіх 2005 дільниць голоси розподілилися так:

  • «Громадянський договір» Нікола Пашиняна – 727 160 голосів (49,81%);
  • «Сильна Вірменія» – 340 062 голоси (23,29%);
  • Блок «Вірменія» Роберта Кочаряна – 145 097 голосів (9,94%);
  • «Процвітаюча Вірменія» – 58 368 голосів (4%);
  • «Крила єдності» – 33 618 голосів (2,30%).

Відповідно до попереднього розподілу мандатів, політичні сили отримають:

  • «Громадянський договір» – 61 мандат;
  • «Сильна Вірменія» – 28 мандатів;
  • Блок «Вірменія» – 11 мандатів;
  • «Процвітаюча Вірменія» – 5 мандатів.
  • Партія «Крила єдності» не подолала прохідний бар'єр і до парламенту не потрапила.

Реакція влади та опозиції на результати голосування

Після оголошення результатів Пашинян привітав своїх прихильників із перемогою. Прем’єр назвав її історичною та заявив, що отриманий мандат довіри має забезпечити країні стабільність, розвиток і довготривалий мир.

Водночас опозиція поставила результати виборів під сумнів. Лідер блоку «Сильна Вірменія» Самвел Карапетян, якого пов'язують із проросійськими політичними колами та який нині перебуває під домашнім арештом, заявив про нібито порушення під час підрахунку голосів.

«У світовій історії ще не було такого випадку, щоб підрахунок голосів перервали й сказали: «Ми оголосимо результати о дев’ятій ранку», – заявив Карапетян.

Він також наголосив: «Будьте впевнені, вибори ще не завершилися, результати ще не підраховані. Вони не отримають тієї перемоги, до якої прагнуть».

Вибір між Заходом і Росією

Нинішні вибори називали історичними не лише через боротьбу між владою та опозицією. Фактично йшлося про вибір геополітичного курсу країни після втрати Нагірного Карабаху та різкого погіршення відносин із Росією.

Партія Пашиняна, яку підтримують США та Європейський Союз, виступала за продовження зближення із Заходом. Натомість її головні конкуренти – блок «Вірменія» Роберта Кочаряна та «Сильна Вірменія» Самвела Карапетяна – робили ставку на відновлення тісніших зв'язків із Москвою.

Загострення відносин між Єреваном і Кремлем

Останні місяці перед виборами супроводжувалися безпрецедентною напругою у відносинах між Єреваном та Кремлем. Після активізації контактів Вірменії з Європейським Союзом Росія вдалася до економічного тиску, запровадивши обмеження на імпорт низки вірменських товарів. Раніше диктатор Володимир Путін заявляв, що Вірменія не зможе одночасно поглиблювати інтеграцію з ЄС і залишатися повноцінним учасником російських інтеграційних проєктів.

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Особливого значення результатам голосування додає той факт, що це були перші парламентські вибори після втрати Нагірного Карабаху восени 2023 року. Саме тоді вірменське суспільство почало дедалі гостріше ставити питання про ефективність союзницьких відносин із Росією, яка не втрутилася під час карабаської кризи.

Нагадаємо, що після оголошення результатів президент України Володимир Зеленський привітав Пашиняна з перемогою, назвавши її «перемогою суверенітету Вірменії, незалежності й права жити так, як народ сам визначить». Також глава держави закликав Європейський Союз активніше підтримувати Єреван на шляху зближення з Європою.

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Теги: Вірменія Нікол Пашинян росія вибори

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