Головна Світ Політика
search button user button menu button

Reuters: Трамп готовий підписати закон про санкції проти РФ, але є умова

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Reuters: Трамп готовий підписати закон про санкції проти РФ, але є умова
Трамп казав журналістам: Будь-яка країна, яка веде бізнес із Росією, буде піддана дуже суворим санкціям
фото: The White house/Facebook

Білий дім наполягатиме на тому, щоб Трамп зберігає контроль над застосуванням санкцій

Президент США Дональд Трамп готовий затвердити законодавство про запровадження санкцій проти Росії, якщо за ним збережеться остаточне право вирішального голосу щодо застосування цих заходів. Про це у понеділок повідомив високопоставлений представник Білого дому. Напередодні, пізно ввечері в неділю, Трамп заявив журналістам, що йому «цілком нормально» те, що республіканці розробляють законопроєкт про санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією. Ці санкції вводяться через небажання Москви домовлятися про мирне врегулювання конфлікту в Україні, як передає «Главком» із посиланням на Reuters.

Трамп також зазначив, що законодавці можуть врахувати його пропозицію додати до санкційного пакета Іран. Законопроєкт про вторинні санкції, спрямовані проти країн, які співпрацюють з РФ, особливо покупців російських енергоносіїв, був ініційований республіканцями сенатором Ліндсі Гремом та конгресменом Браяном Фітцпатриком.

Досі лідери Сенату та Палати представників утримувалися від винесення законопроєкту на голосування, оскільки Трамп віддавав перевагу запровадженню мит на товари з Індії – другого за величиною (після Китаю – «Главком») покупця російської нафти. На запитання, чи підтримає Трамп тепер цей законопроєкт, посадовець Білого дому відповів: «Він його підпише. Він сигналізував про це у неділю ввечері».

Водночас Білий дім наполягатиме на конкретних формулюваннях, які гарантують, що Трамп зберігає контроль над застосуванням санкцій. «Для Білого дому та президента завжди було важливо, щоб у санкційному пакеті був виняток, який забезпечує президенту остаточне право прийняття рішень щодо санкцій. Тож якщо це буде включено, я вважаю, президент розглядатиме підписання законопроєкту», – пояснив посадовець. 

Він також додав, що Білий дім продовжує переговори з Росією щодо припинення війни: «Ми точно продовжуємо цим займатися. Просто це не в центрі новин, бо в нас багато всього відбувається».

Як повідомялося раніше у Сполучених Штатах Америки ведеться робота над новим законопроєктом, підтриманим обома основними партіями, який має на меті значно посилити економічний тиск на Російську Федерацію. Цю ініціативу вже схвалив президент Дональд Трамп. Про це повідомив сенатор США Ліндсі Грем.

Зазначається, що ключовою особливістю документа є розширення можливостей президента щодо запровадження так званих вторинних санкцій.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки. Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну. 

Теги: санкції путін Дональд Трамп Сенат США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп: Нам необхідно розв'язати проблему Венесуели
Трамп не виключає військової операції у Венесуелі та готовий до розмови з Мадуро
Сьогодні, 02:16
Білий дім спростував заяву Сійярто
Білий дім спростував заяву Сійярто про необмежені енергопоставки з РФ
9 листопада, 01:53
Трамп та Орбан наступного тижня проведуть зустріч, де говоритимуть про російську нафту
Трамп відмовив Орбану у послабленні санкцій проти російської нафти
31 жовтня, 20:16
Індія та Росія знайшли спосіб обійти західні санкції, підписавши угоду про співпрацю в авіаційній галузі
Індія та Росія обійшли санкції та уклали угоду: подробиці
29 жовтня, 03:35
Путін планував захопити Покровськ ще рік тому, але його наміри не справдилися
Покровськ та Добропілля. Зеленський пояснив план Путіна
28 жовтня, 11:00
Удари по українській енергосистемі: яка головна мета Путіна – версія The Economist
Удари по українській енергосистемі: яка головна мета Путіна – версія The Economist
27 жовтня, 01:37
Трамп та генсек НАТО проведуть закриту зустріч у Білому домі
Трамп та генсек НАТО проведуть закриту зустріч у Білому домі
21 жовтня, 23:45
Фінський лідер прокоментував роль США у можливих мирних переговорах
Президент Фінляндії розповів, хто і як може вплинути на Путіна
18 жовтня, 16:47
Reuters: США та ЄС тиснуть на Азію через купівлю російську нафту
Reuters: США та ЄС тиснуть на Азію через купівлю російську нафту
18 жовтня, 07:47

Політика

Франція готова виготовляти винищувачі для України: у WSJ вказали на проблему
Франція готова виготовляти винищувачі для України: у WSJ вказали на проблему
Reuters: Трамп готовий підписати закон про санкції проти РФ, але є умова
Reuters: Трамп готовий підписати закон про санкції проти РФ, але є умова
Ірак просить США про відстрочку санкцій проти «Лукойлу» для продажу частки в родовищі
Ірак просить США про відстрочку санкцій проти «Лукойлу» для продажу частки в родовищі
Президент Фінляндії: США мають посилити санкції, щоб змусити Путіна до переговорів
Президент Фінляндії: США мають посилити санкції, щоб змусити Путіна до переговорів
DW: Китай допоміг Білорусі налагодити виробництво зброї для РФ
DW: Китай допоміг Білорусі налагодити виробництво зброї для РФ
Трамп не виключає військової операції у Венесуелі та готовий до розмови з Мадуро
Трамп не виключає військової операції у Венесуелі та готовий до розмови з Мадуро

Новини

В Україні хмарно: погода на 17 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua