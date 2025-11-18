Reuters: Трамп готовий підписати закон про санкції проти РФ, але є умова

Білий дім наполягатиме на тому, щоб Трамп зберігає контроль над застосуванням санкцій

Президент США Дональд Трамп готовий затвердити законодавство про запровадження санкцій проти Росії, якщо за ним збережеться остаточне право вирішального голосу щодо застосування цих заходів. Про це у понеділок повідомив високопоставлений представник Білого дому. Напередодні, пізно ввечері в неділю, Трамп заявив журналістам, що йому «цілком нормально» те, що республіканці розробляють законопроєкт про санкції проти країн, які ведуть бізнес із Росією. Ці санкції вводяться через небажання Москви домовлятися про мирне врегулювання конфлікту в Україні, як передає «Главком» із посиланням на Reuters.

Трамп також зазначив, що законодавці можуть врахувати його пропозицію додати до санкційного пакета Іран. Законопроєкт про вторинні санкції, спрямовані проти країн, які співпрацюють з РФ, особливо покупців російських енергоносіїв, був ініційований республіканцями сенатором Ліндсі Гремом та конгресменом Браяном Фітцпатриком.

Досі лідери Сенату та Палати представників утримувалися від винесення законопроєкту на голосування, оскільки Трамп віддавав перевагу запровадженню мит на товари з Індії – другого за величиною (після Китаю – «Главком») покупця російської нафти. На запитання, чи підтримає Трамп тепер цей законопроєкт, посадовець Білого дому відповів: «Він його підпише. Він сигналізував про це у неділю ввечері».

Водночас Білий дім наполягатиме на конкретних формулюваннях, які гарантують, що Трамп зберігає контроль над застосуванням санкцій. «Для Білого дому та президента завжди було важливо, щоб у санкційному пакеті був виняток, який забезпечує президенту остаточне право прийняття рішень щодо санкцій. Тож якщо це буде включено, я вважаю, президент розглядатиме підписання законопроєкту», – пояснив посадовець.

Він також додав, що Білий дім продовжує переговори з Росією щодо припинення війни: «Ми точно продовжуємо цим займатися. Просто це не в центрі новин, бо в нас багато всього відбувається».

Як повідомялося раніше у Сполучених Штатах Америки ведеться робота над новим законопроєктом, підтриманим обома основними партіями, який має на меті значно посилити економічний тиск на Російську Федерацію. Цю ініціативу вже схвалив президент Дональд Трамп. Про це повідомив сенатор США Ліндсі Грем.

Зазначається, що ключовою особливістю документа є розширення можливостей президента щодо запровадження так званих вторинних санкцій.

Нагадаємо, раніше Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки. Згодом російський диктатор Володимир Путін назвав нові санкції США проти РФ спробою чинити тиск на країну.