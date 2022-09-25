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Польща посилює охорону держкордону

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Польща посилює охорону держкордону
Польща створює нове угруповання, яке увійде до складу військ тероборони
фото з відкритих джерел

Республіка Польща готується створити 10 військових батальйонів у чотирьох прикордонних воєводствах

Влада Польщі вирішила сформувати нове угруповання, яке увійде до складу військ тероборони. Його завданням буде охорона державного кордону. Про це передає «Укрінформ».

Польський міністр національної оборони Маріуш Блащак 24 вересня затвердив концепцію щодо створення Компонента оборони кордону. Мовиться про 10 військових батальйонів у чотирьох прикордонних воєводствах – Підляському, Вармінсько-Мазурському, Люблінському і Підкарпатському.

Завданням цих підрозділів буде підтримка Прикордонної служби.

«Враховуючи, що на нас знову можуть напасти з більшою силою, я вирішив прийняти концепцію щодо створення КОР у складі військ територіальної оборони», – сказав очільник Міноборони.

Блащак наголосив, що в Україні триває війна, а Польща раніше зіткнулася з гібридною агресією з боку Білорусі, апогей якої мав місце восени минулого року.

Він наголосив, що потрібно усвідомлювати: «Ця гібридна агресія проти Польщі не припинилася, й у Кремлі можуть використати складну ситуацію в Північній Африці та на Близькому Сході, аби знову спрямувати людей з цих регіонів на білорусько-польський кордон».

Нагадаємо, 18 вересня Польща відкрила канал, який дозволить суднам плисти з Балтійського моря до свого порту Ельблонг, оминаючи російські територіальні води.

Теги: напад Польша

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