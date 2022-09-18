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Польща відкрила судноплавний канал в обхід Росії

Альона Боженко
glavcom.ua
Польща відкрила судноплавний канал в обхід Росії
Польща відкрила канал в обхід Росії
фото: prezydent.pl

Канал проходить приблизно за п'ять кілометрів на захід від міста Криниця-Морська

Польща відкрила канал, який дозволить суднам плисти з Балтійського моря до свого порту Ельблонг, оминаючи російські територіальні води. Про це повідомила пресслужба президента Польщі.

Ельблонґ у північній Польщі відокремлений від Балтійського моря тонкою смугою землі. Польща відкрила канал, який дозволяє суднам плисти з Балтійського моря до свого порту Ельблонг, минаючи російські територіальні води.

«Ми хотіли відкрити цей прохід, щоб більше не вимагати дозволів у недружньої нам країни», – заявив президент Польщі Анджей Дуда.

Нещодавно виритий канал проходить територією Польщі приблизно за п'ять кілометрів на захід від міста Криниця-Морська.

«Ми символічно розриваємо у 83-і роковини нападу Радянського Союзу на Польщу останні вузли нашої залежності від Росії», – заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Дуда наголосив, що відкриття Судноплавного каналу - це велика перемога для всіх, хто розуміє слово суверенітет.

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Нагадаємо, Польща звернулася до України з проханням про постачання електроенергії. Київ готовий піти на зустріч, тому незабаром українські електростанції постачатимуть електрику в сусідню країну.

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Теги: президент Польща

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