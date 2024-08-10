Краща за ізраїльський «Залізний купол»: Туреччина взялась за розробку власної ППО

Нова система ППО та ПРО розроблена турецькими фахівцями буде конкурувати із «Залізним куполом» і буде містити штучний інтелект

Туреччина презентувала багаторівневу систему ППО під назвою «Сталевий купол» (Steel Dome або Çelik Kubbe турецькою), яка має стати конкурентом відомому ізраїльському «Залізному куполу». Про це пише Breaking Defense.

У той час, як країни Близького Сходу намагаються зміцнити свій потенціал протиповітряної та протиракетної оборони на тлі загострення регіональних конфліктів, Туреччина оголосила, що будує власну високотехнологічну багаторівневу систему оборони під назвою «Сталевий купол».

Гендиректор місцевої компанії Aselsal Ахмет Акйола підтвердив, що вони братимуть участь у цьому проєкті. Також до розробки долучаться Roketsan, SAGE та MKE, а координатором проєкту виступить SSB Акйола Управління оборонною промисловістю уряду Туреччини. «Сталевий купол, який ми можемо назвати «системою систем», усуне всілякі загрози в нашому повітряному просторі на всіх висотах і відстанях. Це додасть сили нашим героїчним Збройним силам», – запевнив Акйола.

«Система безпеки Steel Dome» – це мережево-орієнтована система протиповітряної оборони, оснащена функціями штучного інтелекту, яка, як очікується, захищатиме весь повітряний простір Туреччини від загроз «від дуже малої до дуже великої висоти» та «від дуже малої до великої відстані», – йдеться у заяві опублікованій урядовим Управлінням оборонної промисловості.

Як відомо, насправді «Залізний купол» – це лише один з трьох компонентів багаторівневої системи, до якої також входять «Праща Давида» та «Стріла». Турецький оборонний фахівець Джан Касапоглу зазначив, що «Сталевий купол» матиме багаторівневу архітектуру ППО та ПРО, яка ще буде доповнена засобами радіоелектронної боротьби.

«Це тип цілісної оборонної архітектури з усіма датчиками, який найкраще стріляє, а не єдина система зброї», – сказав Касапоглу.

За його словами, розробка цієї ешелонованої протиракетної оборони відбувається «у світлі зростання змішаних пакетів ударів, що складаються з безпілотників і всіх видів ракет. Російсько-українська війна була джерелом для такої концепції операцій».

Графічне зображення системи, опубліковане Акйолою на , показує різноманітні системи протиповітряної оборони, які можуть бути частиною Steel Dome, включаючи HiSAR, SiPER і GURZ, з’єднані через систему керування радіолокаційним зв’язком RADNET і керовані через систему командування та управління HAKiM Air. Система буде підключена до супутника через локально розроблений T-link.

Очікується, що система протидіятиме безпілотникам за допомогою засобів перешкод iHTAR, лазера GOHBERK і ALKA. Як пише видання, хоча «Залізний купол» функціонує десятиліттями та додав можливості боротьби з безпілотниками під час останніх конфліктів, «Сталевий купол» – це лише концепція операцій, яку ще належить випробувати, перевірити та запустити в експлуатацію. Але якщо ці етапи будуть успішно завершені, це може привернути інтерес багатьох арабських країн і країн Перської затоки, які прагнуть захистити свій повітряний простір від різних загроз.

До слова, посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що завод турецької компанії Bayraktar із виробництва безпілотників повноцінно запрацює в Україні після закінчення війни з Росією. Боднар не повідомив подробиць про завод, який планується відкрити в Україні, з міркувань безпеки, але зазначив, що прогрес у цьому плані помітний.