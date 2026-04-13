Польща розпочала будівництво нового бар’єра на кордоні з Білоруссю

Завершити проєкт планують до кінця весни 2026 року

На кордоні Польщі та Білорусі стартувало будівництво посиленого інженерного бар’єра, який має обмежити спроби нелегального перетину. Про це пише RMF FM, передає «Главком».

Роботи розпочали одночасно у п’яти найбільш «чутливих» ділянках, де найчастіше фіксують активність мігрантів.

За даними прикордонної служби, нова конструкція складатиметься з кількох рівнів захисту:

чотириметрової металевої огорожі вздовж доріг;

колючого дроту зверху;

додаткових дротяних загороджень;

окремої двометрової огорожі з боку лісу для захисту тварин.

Будівництво виконують підрозділи інженерних військ.

Командувач Підляської прикордонної служби Славомір Клекотка пояснив, що бар’єр має не лише ускладнити перетин кордону, а й дати час для реагування.

«Це дасть нам час зреагувати. Буде дуже гарна можливість затримати цих осіб та вилучити їхні інструменти», – зазначив він.

Загальна довжина укріплень становитиме близько 186 км. Завершити проєкт планують до кінця весни.

Нагадаємо, польські прикордонники заявили про виявлення підземних тунелів під кордоном із Білоруссю, через які, за їхніми словами, Росія та білоруська влада переправляли мігрантів до Європейського Союзу.