Польща розпочала будівництво нового бар’єра на кордоні з Білоруссю

Іванна Гончар

На кордоні Польщі та Білорусі стартувало будівництво посиленого інженерного бар’єра, який має обмежити спроби нелегального перетину. Про це пише RMF FM, передає «Главком».

Роботи розпочали одночасно у п’яти найбільш «чутливих» ділянках, де найчастіше фіксують активність мігрантів.

За даними прикордонної служби, нова конструкція складатиметься з кількох рівнів захисту:

  • чотириметрової металевої огорожі вздовж доріг;
  • колючого дроту зверху;
  • додаткових дротяних загороджень;
  • окремої двометрової огорожі з боку лісу для захисту тварин.

Будівництво виконують підрозділи інженерних військ.

Командувач Підляської прикордонної служби Славомір Клекотка пояснив, що бар’єр має не лише ускладнити перетин кордону, а й дати час для реагування.

«Це дасть нам час зреагувати. Буде дуже гарна можливість затримати цих осіб та вилучити їхні інструменти», – зазначив він.

Загальна довжина укріплень становитиме близько 186 км. Завершити проєкт планують до кінця весни.

Нагадаємо, польські прикордонники заявили про виявлення підземних тунелів під кордоном із Білоруссю, через які, за їхніми словами, Росія та білоруська влада переправляли мігрантів до Європейського Союзу. 

Читайте також

Сили оборони зупинили ворожих диверсантів
Ворог намагався прорвати державний кордон на Харківщині: подробиці
8 квiтня, 11:33
Проєкти реалізують власними силами та з партнерами із Сінгапуру
Казахстан усунув Росію від будівництва електростанцій
7 квiтня, 13:33
Трамп тримає макет запропонованого нового східного крила Білого дому
Трамп отримав схвалення на будівництво бальної зали в Білому домі попри судову заборону
3 квiтня, 05:49
Очільник Білорусі заявив, що Мінськ нібито не хоче війни
Білорусь готується до війни – Лукашенко
1 квiтня, 15:34
Трамп і Лукашенко
Ядерна карта Лукашенка. Гра, яка може змінити правила
26 березня, 12:03
Польща задіяла весь спектр оборони на тлі атаки РФ
Польща двічі за день підняла авіацію через удари РФ по Україні
24 березня, 19:47
Польща розробила власний дрон-камікадзе
Польща створила власний аналог «шахеда»
19 березня, 14:45
Рідкісний військовий шолом 1915 року, який виявили київські митники у поштовому відправленні до США
Київські митники завадили вивезенню до США рідкісного німецького шолома 1915 року
17 березня, 14:09
Наразі у пункті пропуску відсутнє електропостачання
На кордоні з Угорщиною призупинив роботу один з пунктів пропуску
13 березня, 18:08

Політика

Польща розпочала будівництво нового бар’єра на кордоні з Білоруссю
Польща розпочала будівництво нового бар’єра на кордоні з Білоруссю
Трамп різко розкритикував Папу Римського
Трамп різко розкритикував Папу Римського
«Це перемога свободи». Що кажуть угорці після поразки Орбана
«Це перемога свободи». Що кажуть угорці після поразки Орбана
США оголосили про блокаду морського сполучення з Іраном
США оголосили про блокаду морського сполучення з Іраном
Глава МЗС Ірану заявив, що США зірвали переговори
Глава МЗС Ірану заявив, що США зірвали переговори
«Росіяни, геть додому». У Будапешті святкують перемогу Мадяра (фото, відео)
«Росіяни, геть додому». У Будапешті святкують перемогу Мадяра (фото, відео)

Новини

13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Вчора, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
11 квiтня, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
11 квiтня, 12:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
