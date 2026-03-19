Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польща створила власний аналог «шахеда»

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Польща створила власний аналог «шахеда»
Польща розробила власний дрон-камікадзе
фото: East News

Новий ударний дрон готують до запуску, а на безпілотники вже заклали мільярди євро

Польща завершила розробку власного ударного безпілотника типу «шахед» і готується ввести його в експлуатацію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польського мовника RMF24.

За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, дрон під назвою PLargonia перебуває на фінальному етапі розробки. Його доведення до повноцінного використання стане одним із перших завдань новоствореного Центру автономних систем у Варшаві.

фото: @MStrembski
фото: @MStrembski

Міністр наголосив, що Польща робить ставку на розвиток безпілотних технологій у всіх сфера: від повітряних до морських і наземних систем. За його словами, такі рішення мають стати ключовим елементом сучасної армії.

фото: @MStrembski
фото: @MStrembski

Центр автономних систем об’єднає ресурси військових і наукових інститутів, а також оборонної промисловості для розробки нових типів безпілотників.

У польському Міноборони підрахували, що цього року на дрони, автономні системи та засоби протидії безпілотникам виділять близько €5,8 млрд. Частину коштів планують отримати в межах європейської програми переозброєння SAFE.

У Варшаві розраховують, що розвиток таких технологій дозволить суттєво посилити обороноздатність країни на тлі змін у характері сучасної війни.

Нагадаємо, що раніше Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон, який мав створити правову основу для отримання €43,7 млрд від Європейського Союзу в межах оборонної програми «Безпекові дії для Європи» (SAFE). Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що уряд намагатиметься знайти інші механізми доступу до цих коштів. 

Читайте також:

Теги: безпілотник Польща дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua