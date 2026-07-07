Скандал між Україною та Польщею. В'ятрович пояснив, чому це шкодить Варшаві

Нардеп наголосив, що вже є певні ознаки покращення ситуації між Україною та Польщею

В’ятрович: Така політика шкодить не лише Україні та польсько-українським відносинам, це шкодить Польщі

Історик, нардеп Володимир В’ятрович прокоментував напругу в українсько-польських стосунках навколо питань УПА. Про це він зауважив в інтерв’ю «Українській правді», передає «Главком».

В'ятрович вважає, що жодна реакція української сторони не стримає процесу, який наразі відбувається в Польщі. Він назвав напругу в українсько-польських стосунках навколо питань УПА «польської істерикою і польськими оцінками, які не мають нічого спільного з об'єктивною реальністю».

«Переконаний, що жодна українська реакція не стримає того, що відбувається у Польщі. Спроби піти на поступки Україна робила дуже довго. Ці поступки тільки розбещують польських політиків. Ми не маємо інструментів тиску. Тому єдине, що можемо робити – чекати на якесь протверезіння польського суспільства від дурману», – зазначив В'ятрович.

Нардеп наголосив, що вже є певні ознаки покращення ситуації – заяви польських католицьких єпископів, ветеранів руху «Солідарність», польських журналістів разом з українськими журналістами. «Ознаки того, що це колись зупиниться, є. Але цього точно не варто чекати найближчим часом. Поки що ця істерика дуже добре конвертується – зверніть увагу на різке зростання рейтингу Навроцького», – сказав він.

Наростання антиукраїнських настроїв, якими користується ряд польських політиків, в тому числі президент Кароль Навроцький, В'ятрович вважає в першу чергу проблемою польського суспільства.

«Вони мають усвідомити, що така політика шкодить не лише Україні та польсько-українським відносинам, це шкодить Польщі. Своїм зануренням у минуле, вона сама себе відкидає за борт важливих політичних процесів, які відбуваються тут і зараз. У побудові нової архітектури безпеки Польща та Україна мали б стати центральною віссю. Відбуваються зустрічі у форматі Україна – Німеччина – Франція – Велика Британія – мінус Польща. Це їхній вибір геоісторії замість геополітики. Хибний вибір, але вони мають через це пройти», – резюмував нардеп.

Нагадаємо, в уряді Польщі посилюється переконання, що своїм наміром створити Український національний пантеон президент України Володимир Зеленський загострює конфлікт Києва з Варшавою.

До слова, 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після скандалу навколо найменування одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. На тлі цього низка українських посадовців оголосили про повернення польських нагород. Згодом Зеленський повідомив, що відправив орден поштою до Польщі.