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Антиукраїнські настрої в Польщі. В'ятрович пояснив, що найгірше може статися

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Антиукраїнські настрої в Польщі. В'ятрович пояснив, що найгірше може статися
На думку В'ятровича, нинішня дискусія навколо Волинської трагедії вже виходить за межі історичної полеміки
фото: Кшиштоф Радзьки/East News

Історик порівняв нинішню дискусію навколо Волинської трагедії з російським «побєдобєсієм»

Історик, народний депутат Володимир В'ятрович заявив, що найгіршим наслідком загострення антиукраїнських настроїв у Польщі можуть стати погроми українців. Про це він сказав в інтерв'ю «Українській правді», передає «Главком».

За його словами, українців у Польщі багато, вони легко помітні й можуть залишитися беззахисними, якщо польська держава не забезпечить їм належного захисту.

Окремо історик звернув увагу на те, що нинішня дискусія навколо Волинської трагедії вже виходить за межі історичної полеміки та дедалі більше нагадує російське «побєдобєсіє».

«Те, що зараз відбувається з так званою Волинню-43, мені справді нагадує побєдобєсіє. Воно вже перейшло із розряду якихось історичних дискусій у квазірелігію, де нічого дискутувати не можна, де відбуваються певні ритуали, якісь священні слова, священні цифри, на які не можна в жодному випадку зазіхати», – пояснив історик.

Він додав, що подібні процеси вже мали свої наслідки для російського суспільства, і висловив побоювання, що таке може статися і в Польщі.

Нагадаємо, останнім часом українсько-польські відносини стали однією з головних тем публічних дискусій і супроводжуються низкою резонансних заяв та рішень, пов'язаних з історичною пам'яттю. Зокрема, керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що напередодні річниці Волинської трагедії можливий новий етап напруженості між Києвом і Варшавою, однак Україна не прийматиме жодних ультиматумів.

20 червня Буданов відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею» після рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Він назвав це недружнім кроком щодо України та заявив, що проти українців «безпідставно й штучно розкручується маховик ненависті», який може бути використаний Росією у власних інтересах.

Народний депутат Микола Княжицький наголосив, що саме Росія намагається посварити українців і поляків, використовуючи історичні суперечки та інформаційні провокації. За його словами, Кремль прагне підірвати партнерські відносини між Україною та Польщею і посилити взаємну недовіру між двома народами.

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Теги: Володимир В'ятрович Волинська трагедія Україна Польща

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