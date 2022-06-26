Польща скасовує пільги для українців на ще один вид транспорту

Пільги скасують 1 липня

У Польщі з 1 липня скасують безоплатний проїзд залізницею для біженців з України. Українці їздитимуть на загальних умовах. Про це повідомляє польська залізниця.

Так, з 26 лютого українці могли безоплатно їздити у 2-му класі поїздів економкатегорій TLK та IC. З початку червня цю можливість трохи скоротили: відтоді безкоштовний проїзд діяв лише на маршрутах із та до таких міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

Зазначається, що загалом з 26 лютого послугами польської залізниці скористалися понад 2,3 мільйона громадян України. Польща стала першою країною, яка на тлі повномасштабного російського вторгнення дозволила українським біженцям безоплатно користуватися своєю залізницею.

Раніше повідомлялося, що у Польщі, транспортна компанія PKP Intercity, яка спеціалізується на міжміських пасажирських перевезеннях, незабаром призупинить безкоштовний проїзд для українських біженців. Безкоштовні проїзди для біженців з України, компанія PKP Intercity запровадила ще 26 лютого поточного року.

Нагадаємо, із 1 червня деякі країни Євросоюзу вирішили змінити правила для українських біженців. Зокрема, це стосується правил проїзду в громадському транспорті, виплати допомоги та обміну грошей.

Також з 1 липня уряд Польщі більше не буде платити денних 40 злотих (близько 276 грн) українським біженцям.