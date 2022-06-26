  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
  4. Польща скасовує пільги для українців на ще один вид транспорту
рус
    Суспільство

    Польща скасовує пільги для українців на ще один вид транспорту

    Польща скасовує пільги для українців на ще один вид транспорту
    фото з відкритих джерел

    Пільги скасують 1 липня

    У Польщі з 1 липня скасують безоплатний проїзд залізницею для біженців з України. Українці їздитимуть на загальних умовах. Про це повідомляє польська залізниця.

    Так, з 26 лютого українці могли безоплатно їздити у 2-му класі поїздів економкатегорій TLK та IC. З початку червня цю можливість трохи скоротили: відтоді безкоштовний проїзд діяв лише на маршрутах із та до таких міст: Хелм, Дорогуськ, Люблін, Грубешів, Перемишль, Загуж, Ярослав та Жешув.

    Зазначається, що загалом з 26 лютого послугами польської залізниці скористалися понад 2,3 мільйона громадян України. Польща стала першою країною, яка на тлі повномасштабного російського вторгнення дозволила українським біженцям безоплатно користуватися своєю залізницею.

    Раніше повідомлялося, що у Польщі, транспортна компанія PKP Intercity, яка спеціалізується на міжміських пасажирських перевезеннях, незабаром призупинить безкоштовний проїзд для українських біженців. Безкоштовні проїзди для біженців з України, компанія PKP Intercity запровадила ще 26 лютого поточного року.

    Нагадаємо, із 1 червня деякі країни Євросоюзу вирішили змінити правила для українських біженців. Зокрема, це стосується правил проїзду в громадському транспорті, виплати допомоги та обміну грошей.

    Також з 1 липня уряд Польщі більше не буде платити денних 40 злотих (близько 276 грн) українським біженцям.

    Теги: росія окупанти Польща війна залізниця українці Україна окупація пільги #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Польща скасовує пільги для українців на ще один вид транспорту