Стало відомо, що змусило Південну Корею переглянути плани на постачання зброї Україні

Південна Корея розглядає питання про те, чи варто змінювати свою давню політику відмови від відправки летальної допомоги Києву

Перемога Дональда Трампа на виборах у США змушує Південну Корею переглянути можливість постачання зброї в Україну. Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише агентство з посиланням на неназваного чиновника, уряду президента Юн Сок Йоля тепер доведеться враховувати позицію обраного президента США, оскільки він розглядає питання про те, чи варто змінювати свою давню політику відмови від відправки летальної допомоги Києву.

Інший урядовець повідомив, що Сеул також вивчає, як підхід Трампа до війни вплине на підтримку України серед низки країн.

Зазначається, що тепер Південна Корея навряд чи постачатиме боєприпаси в Україну, якщо тільки Пхеньян не зробить подальших дій або не з'явиться більше ясності щодо того, як Трамп діятиме щодо України.

«Було б досить ніяково, якби Південна Корея, яка навіть не є членом НАТО, втрутилася в цей момент, якщо Трамп прийде в Білий дім і захоче вийти з конфлікту», – сказав професор політології в Університеті північнокорейських досліджень у Сеулі Кім Чжон.

Уряд Південної Кореї розгляне можливі сценарії військової співпраці Росії та Північної Кореї після розгортання військ Пхеньяном і ухвалить контрзаходи.

«Ми тісно координуватимемо дії з нашим союзником і партнерами в цьому процесі», – йдеться у заяві у відповідь на питання Bloomberg про останні плани Південної Кореї щодо відправки зброї в Україну.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що не виключає можливості надання зброї Україні. Таку заяву політик зробив на фоні того, що Північна Корея розгорнула свої війська в Росії. Наголосивши, що в країні існує політика, згідно з якою вони не надають зброї тим країнам, які перебувають у війні. Проте через активізацію КНДР ситуація може змінитися на підтримку України. Якщо Південна Корея ухвалить рішення про постачання зброї Україні, то спочатку нададуть оборонну зброю. Юн Сок Йоль зазначив, що його офіс уважно стежитиме за ситуацією, пов'язаною з діяльністю північнокорейських солдатів, і у разі надання допомоги акцент зроблять на оборонних озброєннях.

До слова, Південна Корея розглядає «всі можливі сценарії» підтримки України на тлі присутності військ КНДР у Росії.