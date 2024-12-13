Польща підняла авіацію через масований обстріл України

Польща підняла винищувачі та привела у стан найвищої готовності наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки

Польська військова авіація розпочала роботу після того, як Російська Федерація масовано атакувала Україну ракетами та безпілотниками. Про це повідомляє Оперативне командування Польщі.

Як зазначається, польське командування залучило всі сили та засоби, зокрема піднято чергові пари винищувачів, а наземні засоби протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності.

«Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на територіях, що межують із загрозливими районами. Оперативне командування Польщі здійснює моніторинг поточної ситуації, а підпорядковані сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці по всій території України пролунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакують нашу країну ракетами та безпілотниками.

Раніше повідомлялося, що кілька бортів Ту-95МС злетіли з російського аеродрому «Оленья» в Мурманській області РФ.

До слова, Польща неодноразово підіймала авіацію через атаки РФ. Так, зранку, 21 листопада, польська авіація та літаки союзників були підняті в повітря для захисту повітряного простору країни через ракетний обстріл РФ території України.