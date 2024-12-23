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Перші добровольці базованого у Польщі Українського легіону вже прибули в Україну

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Перші добровольці базованого у Польщі Українського легіону вже прибули в Україну
10 січня 2025 року наступні добровольці підпишуть контракти із Збройними силами України і вирушать на полігон у Польщі на навчання
фото з відкритих джерел

Навчання перших добровольців-легіонерів продовжиться на українських полігонах

Перший підрозділ Українського легіону, який формують у Польщі, вже поїхав в Україну, де військовослужбовці продовжать навчання. Про це Радіо Свобода повідомив посол України у Польщі Василь Боднар.

За словами дипломата, 10 січня 2025 року наступні добровольці підпишуть контракти із Збройними силами України і вирушать на полігон у Польщі на навчання.

«Це насправді історія успіху, з якої пробують робити деякі політики або і російська пропаганда негативний факт. Процес, звичайно, ми б хотіли, щоб він ішов швидше, але він йде як йде. Ми працюємо над тим, щоб ця інформація була загальнодоступною у всіх країнах ЄС, а можливо і за океаном. Стимулювати ми можемо лише добровільним заохоченням, це абсолютно добровільний підрозділ. Наші громадяни, які до нього зголошуються, переконаний, будуть мати відповідну сатисфакцію з гарної підготовки», – сказав Боднар.

Дипломат додав, що навчання перших добровольців-легіонерів продовжиться на українських полігонах.

Кількість добровольців посол не називає.

Нагадаємо, наразі більше тисячі заяв подано до «Українського легіону», який формується на території Польщі. Про це розповів посол України у Польщі Василь Боднар. За його словами, у рамках формування легіону в листопаді відбувся перший набір підписання контрактів і формування першого українського підрозділу. На 10 січня планується наступний запис. 

У листопаді в Польщі добровольці з «Українського легіону» склали військову присягу на вірність українському народу. Наразі вони проходять підготовку.

Раніше в Генеральному консульстві України в Любліні перші добровольці підписали контакт на проходження служби в «Українському легіоні». Повідомлялося, що після церемонії вони вирушать на полігон Збройних сил Польщі.

Зазначимо, українці, котрі мешкають у Чехії, склали найбільшу групу рекрутів, що записалася в український легіон, який формують у Польщі. 

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Теги: Україна Польща добровольці

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