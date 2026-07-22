Україно-польське загострення. Депутат-історик пояснив, що його лякає найбільше

В’ятрович: «Мене лякає не Навроцький і його праві сили, а відсутність чіткіше артикульованої опозиції до них»

Народний депутат та історик Володимир В'ятрович заявив, що найбільше занепокоєння у нинішньому загостренні українсько-польських відносин у нього викликає не риторика президента Польщі Кароля Навроцького, а відсутність чіткої опозиції до неї серед інших польських політиків. Про це він сказав в інтерв'ю громадянській мережі «Опора», текстову версію якого опублікував «Главком».

За словами В'ятровича, польські політики роками формували порядок денний навколо теми Волинської трагедії, а тепер самі стали заручниками суспільних настроїв. «Це джин, якого випустили з пляшки, і тепер він диктує свою волю. Чи є в них достатньо сили для того, щоб цього джина запакувати в пляшку? Поки що, на жаль, я цього не бачу», – сказав він.

Історик наголосив, що його більше непокоїть поведінка поміркованих польських політиків, зокрема прем'єра Дональда Туска та глави МЗС Радослава Сікорського, які, на його думку, не дистанціюються від антиукраїнської риторики.

«Мене лякає не Навроцький і його праві сили, а відсутність чіткіше артикульованої опозиції до них. Тому це стає мейнстримом, на жаль», – зазначив нардеп.

Відповідаючи на запитання про мораторій на пошукові роботи та ексгумацію польських жертв Волинської трагедії в Україні, В'ятрович заявив, що Київ не перешкоджав перепохованням. За його словами, рішення про мораторій у 2018 році стало відповіддю на руйнування українських пам'ятників у Польщі, а твердження про тисячі знайдених, але неперепохованих останків є маніпуляцією. Він також наголосив, що на той момент не було виявлено поховань, перепохованню яких нібито заважала українська сторона.

Окремо депутат розкритикував інформаційну кампанію польського Інституту національної пам'яті щодо діячів українського визвольного руху. На його думку, у Польщі формується викривлений образ Степана Бандери, Романа Шухевича та УПА, який не відповідає історичним фактам.

«Польщу й Україну розділяє не УПА, не історія УПА, а абсолютно вигаданий міф про УПА», – переконаний В'ятрович.

Водночас він закликав не пояснювати нинішнє загострення виключно впливом Росії. За словами історика, Кремль активно використовує тему Волинської трагедії у своїй пропаганді, однак проблема має й внутрішні причини в польській політиці та суспільстві.

«Хибно бачити в тому тільки російський вплив... Це має внутрішньополітичні, навіть якісь внутрішні ментальні причини в польському суспільстві. Але, безперечно, Росія цим грається», – підсумував народний депутат.

Нагадаємо, Зеленський анонсував п'ять рішень, які мають стати основою для нового етапу українсько-польських відносин. Серед них – відкриття архівів щодо Волинської трагедії, розширення пошуково-ексгумаційних робіт та посилення Українського інституту національної пам'яті.

До слова, у Польщі загострилася політична дискусія навколо подальшої підтримки України. Прем'єр-міністр Дональд Туск різко розкритикував політиків, які виступають за припинення військової допомоги Києву, та назвав спроби заробити популярність на антиукраїнських настроях «вбивчою політикою».

Раніше Туск зазначив, що Польща наразі не планує передавати Україні додаткові ракети для систем Patriot. Попри це, за його словами, Варшава й надалі підтримуватиме Україну, незважаючи на критику з боку окремих політичних сил.