Головна Світ Політика
search button user button menu button

Україно-польське загострення. Депутат-історик пояснив, що його лякає найбільше

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Україно-польське загострення. Депутат-історик пояснив, що його лякає найбільше
Володимир В'ятрович закликав не пояснювати нинішнє загострення між Україною та Польщею виключно впливом Росії
фото: depositphotos.com

В’ятрович: «Мене лякає не Навроцький і його праві сили, а відсутність чіткіше артикульованої опозиції до них»

Народний депутат та історик Володимир В'ятрович заявив, що найбільше занепокоєння у нинішньому загостренні українсько-польських відносин у нього викликає не риторика президента Польщі Кароля Навроцького, а відсутність чіткої опозиції до неї серед інших польських політиків. Про це він сказав в інтерв'ю громадянській мережі «Опора», текстову версію якого опублікував «Главком».

За словами В'ятровича, польські політики роками формували порядок денний навколо теми Волинської трагедії, а тепер самі стали заручниками суспільних настроїв. «Це джин, якого випустили з пляшки, і тепер він диктує свою волю. Чи є в них достатньо сили для того, щоб цього джина запакувати в пляшку? Поки що, на жаль, я цього не бачу», – сказав він.

Історик наголосив, що його більше непокоїть поведінка поміркованих польських політиків, зокрема прем'єра Дональда Туска та глави МЗС Радослава Сікорського, які, на його думку, не дистанціюються від антиукраїнської риторики.

«Мене лякає не Навроцький і його праві сили, а відсутність чіткіше артикульованої опозиції до них. Тому це стає мейнстримом, на жаль», – зазначив нардеп.

Відповідаючи на запитання про мораторій на пошукові роботи та ексгумацію польських жертв Волинської трагедії в Україні, В'ятрович заявив, що Київ не перешкоджав перепохованням. За його словами, рішення про мораторій у 2018 році стало відповіддю на руйнування українських пам'ятників у Польщі, а твердження про тисячі знайдених, але неперепохованих останків є маніпуляцією. Він також наголосив, що на той момент не було виявлено поховань, перепохованню яких нібито заважала українська сторона.

Окремо депутат розкритикував інформаційну кампанію польського Інституту національної пам'яті щодо діячів українського визвольного руху. На його думку, у Польщі формується викривлений образ Степана Бандери, Романа Шухевича та УПА, який не відповідає історичним фактам.

«Польщу й Україну розділяє не УПА, не історія УПА, а абсолютно вигаданий міф про УПА», – переконаний В'ятрович.

Водночас він закликав не пояснювати нинішнє загострення виключно впливом Росії. За словами історика, Кремль активно використовує тему Волинської трагедії у своїй пропаганді, однак проблема має й внутрішні причини в польській політиці та суспільстві.

«Хибно бачити в тому тільки російський вплив... Це має внутрішньополітичні, навіть якісь внутрішні ментальні причини в польському суспільстві. Але, безперечно, Росія цим грається», – підсумував народний депутат.

Нагадаємо, Зеленський анонсував п'ять рішень, які мають стати основою для нового етапу українсько-польських відносин. Серед них – відкриття архівів щодо Волинської трагедії, розширення пошуково-ексгумаційних робіт та посилення Українського інституту національної пам'яті. 

До слова, у Польщі загострилася політична дискусія навколо подальшої підтримки України. Прем'єр-міністр Дональд Туск різко розкритикував політиків, які виступають за припинення військової допомоги Києву, та назвав спроби заробити популярність на антиукраїнських настроях «вбивчою політикою».

Раніше Туск зазначив, що Польща наразі не планує передавати Україні додаткові ракети для систем Patriot. Попри це, за його словами, Варшава й надалі підтримуватиме Україну, незважаючи на критику з боку окремих політичних сил.

Читайте також:

Теги: Польща Володимир В'ятрович Україна Кароль Навроцький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

25 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 червня, 00:00
Нині триває 1585-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 27 червня 2026 року
27 червня, 08:54
Путін укотре пообіцяв, що всі цілі СВО будуть реалізовані
Путін видав низку абсурдних заяв про війну в Україні
28 червня, 17:03
У США побачили перспективи для великого бізнесу в Україні
Делегація Конгресу США приїхала до України
30 червня, 20:22
Дрони атакували нафтовий термінал у порту російського Санкт-Петербурга
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
5 липня, 15:15
Війна може тривати тижні, місяці або роки, перш ніж якась зі сторін дійде висновку, що подальші бойові дії більше не покращать її становище
Як закінчиться війна в Україні: сценарії від аналітика Kyiv Post
5 липня, 17:46
Голова Канцелярії польського президента Збіґнєв Богуцький назвав Захід України «Малопольщею»
Голова Канцелярії Навроцького опинився у базі «Миротворця»
7 липня, 06:12
Нардеп наголосив, що вже є певні ознаки покращення ситуації між Україною та Польщею
Скандал між Україною та Польщею. В'ятрович пояснив, чому це шкодить Варшаві
7 липня, 14:35
Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії оголосила про новий пакет допомоги Україні
15 липня, 18:43

Політика

Україно-польське загострення. Депутат-історик пояснив, що його лякає найбільше
Україно-польське загострення. Депутат-історик пояснив, що його лякає найбільше
РФ запускає систему тотального стеження за мігрантами: деталі від розвідки
РФ запускає систему тотального стеження за мігрантами: деталі від розвідки
Уряд Росії визначив, хто отримає бензин першим, а хто – в останню чергу
Уряд Росії визначив, хто отримає бензин першим, а хто – в останню чергу
Америка запустить виробництво українських дронів Magura
Америка запустить виробництво українських дронів Magura
У Краснодарському краї РФ дрони спричинили масштабну пожежу
У Краснодарському краї РФ дрони спричинили масштабну пожежу
«Мадяр» назвав п'ять кроків, які захистять Балтію від наступу Росії
«Мадяр» назвав п'ять кроків, які захистять Балтію від наступу Росії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
85K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
78K
Зеленський залишає Федорова? Офіс президента шукає рішення
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів

Новини

The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Вчора, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
20 липня, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
20 липня, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua