Навроцький вимагає пояснень від уряду, після заяв про влучання в будинок ракети з F-16

За даними джерела Rzeczpospolita, ракета, яка пошкодила дах будинку, була випущена з польського F-16

Президент Польщі Кароль Навроцький вимагає пояснень від уряду після публікації Rzeczpospolita про те, що пошкодження даху будинку під час вторгнення російських дронів 10 вересня могло статися не від безпілотника, а від ракети винищувача F-16. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бюро національної безпеки.

Прем'єр-міністр Дональд Туск відреагував, заявивши, що вся відповідальність за руйнування лежить на Росії, а відповідні служби поінформують громадськість і президента про всі деталі інциденту після завершення розслідування.

За даними джерела Rzeczpospolita, ракета, яка потрапила в дах будинку, була випущена з польського F-16, що брав участь у знищенні російського безпілотника. Однак під час польоту виник збій у системі наведення, внаслідок чого ракета не вибухнула, оскільки спрацювали запобіжні механізми. Співрозмовник додав, що слідчі мають цю інформацію, але вирішили утриматися від публічного озвучення цієї версії.

Мер села Вирики повідомив, що ремонт зруйнованого даху обійдеться приблизно у 50 тис. злотих. Власникам пошкодженого будинку запропонували тимчасове житло.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня російські загарбники атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати.

Раніше повідомлялося, що уламки російського «шахеда» впали на житловий будинок. Згодом стало відомо, що у будинок у Вириках Люблінського воєводства влучила польська ракета. Вона була випущена з винищувача F-16, який намагався збити дрон.

До слова, дрон, який був помічений у понеділок, 15 вересня, над урядовими будівлями на вулиці Парковій і над Бельведерським палацом у Варшаві запустили 21-річний українець і 17-річна громадянка Білорусі.