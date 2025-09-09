Головна Країна Політика
Президент Польщі відкинув членство України в НАТО та ЄС, поки триває війна: Київ відреагував

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Президент Польщі відкинув членство України в НАТО та ЄС, поки триває війна: Київ відреагував
У МЗС України не погодилися з оцінкою польського президента
колаж: glavcom.ua

Новий президент Польщі вважає дискусії про членство України в НАТО та ЄС передчасними

Президент Польщі Кароль Навроцький в інтерв'ю литовському виданню LRT заявив, що вважає обговорення членства України в НАТО та Європейському Союзі передчасними. У відповідь Міністерство закордонних справ України наголосило на стратегічній необхідності інтеграції для безпеки всієї Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на LRT та МЗС України.

Кароль Навроцький пояснив свою позицію щодо НАТО тим, що «країна, яка перебуває у стані війни, не може вступити до НАТО, бо це означатиме, що і Польща, і Литва будуть у стані війни». Тому, на його думку, це обговорення варто відкласти.

Щодо ЄС, Навроцький зазначив, що процеси вступу є тривалими і складними, а також мають значний вплив на економіку. Він підкреслив, що його країна виконала «урок солідарності якнайкраще» з 2022 року, надаючи Україні значну військову та соціальну підтримку.

У МЗС України не погодилися з оцінкою польського президента. У відомстві заявили, що обговорення майбутнього членства України в НАТО та ЄС є «стратегічно необхідним у контексті триваючої агресії рф».

Українське зовнішньополітичне відомство підкреслило, що безпекове майбутнє країни неможливе без НАТО, а політичний та економічний розвиток – без ЄС. Водночас у Києві висловили вдячність за внесок Польщі у зміцнення оборони України, назвавши цю солідарність фундаментом спільного європейського майбутнього.

Нагадаємо, глава угорського МЗС Петер Сійярто вкотре повторив тезу, що народ Угорщини заперечує вступ України до Європейського Союзу. За його словами, це інтересам безпеки його країни. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга майстерно відповів угорському міністру та спростував усі переживання угорського народу, повідомляє «Главком».

Сійярто прокоментував зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою, де обговорювалась позиція Угорщини щодо вступу України до ЄС.

До слова, Польща готова надавати тилове забезпечення, організовувати логістику та надавати доступ до своїх аеропортів для військових підрозділів, що будуть розміщені в Україні. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залєвський після зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Копенгагені. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Польське радіо.

За його словами, без такої підтримки «не буде ніяких гарантій безпеки». Міністри оборони країн ЄС обговорювали можливі гарантії для Києва, які б сприяли досягненню миру або підтриманню режиму припинення вогню.

Теги: Польща НАТО війна Україна Європейський союз Кароль Навроцький

