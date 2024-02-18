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Путін знову заявив про бажання розпочати переговори з Україною: що сказав диктатор

Надія Карбунар
glavcom.ua
Путін знову заявив про бажання розпочати переговори з Україною: що сказав диктатор
РФ готова до діалогу щодо українського врегулювання, переконує Путін
фото з відкритих джерел

РФ усе частіше порушує тему переговорів щодо війни в Україні

Російський диктатор Володимир Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною. За його словами, Росія нібито готова до діалогу. Про це повідомляють пропагандисти із ТАСС. Путін також зробив абсурдну заяву, що його країна нібито від початку війни, яку вона ж і розв’язала, хоче миру.

«РФ готова до діалогу щодо українського врегулювання, питання в тому, чи хоче цього Київ… РФ навіть після початку «спецоперації» (війни, – ред.) прагнула завершити конфлікт мирним шляхом, але Україна цього не захотіла», – передають пропагандисти слова Володимира Путіна.

Нагадаємо, що останнім часом РФ усе частіше порушує тему переговорів щодо війни в Україні. Так, наприклад, нещодавно глава Міністерства закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія готова домовитись із Заходом щодо війни в Україні, але виключно на своїх умовах.

Як відомо, президент Росії дав інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону. Розмова тривалістю у понад дві години виявилася повтором вже багаторазово озвучених тез російського диктатора, які він тепер поширив на американську аудиторію.

Як повідомлялося, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов назвав інтерв'ю Путіна Карлсону справжнісінькою психологічною спецоперацією РФ.

До слова, Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав інтерв'ю Путіна Карлсону сміховинним.

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Теги: росія історія Міноборони путін Сергій Лавров Україна президент Олаф Шольц диктатор переговори конфлікт

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