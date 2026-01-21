Головна Світ Політика
Помер колишній віцепрезидент Сирії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Різник Хами» відомий тим, що допоміг батьку Башара Асада установити жорсткий режим
фото: AP

Ріфаат Асад помер в Об'єднаних Арабських Еміратах

У віці 88 років помер брат колишнього президента Сирії і дядько скинутого диктатора Башара Асада Ріфаат Асад. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства, Ріфаат помер в Об’єднаних Арабських Еміратах 20 січня. У 1970 році він допоміг своєму брату – Хафезу Асаду – захопити владу під час перевороту й установити жорсткий режим. Очолюючи елітні підрозділи сирійської влади, Ріфаат керував операцією з повстання «Братів-мусульман» у Хамі. За це його прозвали «різником Хами». Тритижневий штурм міста призвів до загибелі, за різними оцінками, від понад 10 до 40 тис. людей.

Після смерті брата у 2000 році Ріфаат виступив проти передачі влади Башару та оголосив себе законним спадкоємцем, але програв боротьбу за владу і виїхав за кордон. У 2011 році, коли в Сирії почалася громадянська війна, він закликав племінника піти у відставку.

У 2021 році Башар Асад дозволив дядькові повернутися додому, допомігши йому уникнути ув’язнення у Франції, де Ріфаата визнали винним у придбанні нерухомості на мільйони євро за кошти, виведені з сирійської держави.

Коли Башара Асада було усунено від влади, Ріфаат знову намагався втекти з країни. Він перетнув кордон із Ліваном: за словами одного з джерел, безпосередньо обізнаного з інцидентом, його перенесли через річку на спині близького соратника.

Нагадаємо, у грудні минуло року Сирія відзначила першу річницю падіння режиму Башара Асада. Свято, що відбулося в Дамаску та інших великих містах, символізувало історичний момент для країни, яка намагається відновитися після десятиліття війни та руйнівних конфліктів. Новий президент Сирії Ахмед аль-Шараа, який прийшов до влади після повалення Асада, виступив перед натовпом прихильників з обіцянкою побудувати нову, справедливу та сильну Сирію.

До слова, колишній сирійський диктатор Башар Асад, якому Росія надала притулок після повалення його режиму, нині веде закрите та розкішне життя в Москві. За даними західних ЗМІ, більшу частину часу він проводить за відеоіграми, вивченням російської мови та відновленням професійних навичок офтальмолога.

