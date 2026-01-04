Головна Світ Політика
Велика Британія та Франція завдали авіаудару по базі «Ісламської держави» у Сирії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що операція пройшла успішно

У суботу ввечері військово-повітряні сили Великої Британії та Франції провели спільну операцію зі знищення об’єкта терористів «Ісламської держави» (ІДІЛ) у Сирії. Ціллю авіаудару став склад зброї та вибухівки, розташований у гірському районі на північ від стародавньої Пальміри. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Згідно з даними розвідки, бойовики облаштували підземну мережу тунелів для прихованого зберігання озброєння. Для ліквідації загрози британська авіація задіяла винищувачі Typhoon FGR4, які скинули високоточні керовані авіабомби Paveway IV. Підтримку бойовим літакам у повітрі забезпечував паливозаправник Voyager.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що операція пройшла успішно. Він підкреслив, що такі кроки демонструють єдність союзників у боротьбі проти відродження терористичного «халіфату».

У британському оборонному відомстві наголосили, що під час планування було обрано безлюдний район, що дозволило уникнути жертв серед цивільного населення. Після виконання завдання всі літаки коаліції повернулися до місць базування.

Наразі експерти аналізують дані об’єктивного контролю для остаточної оцінки руйнувань. Попри офіційний розгром основних сил ІДІЛ у 2019 році, західна коаліція продовжує регулярне патрулювання регіону, щоб не допустити відновлення впливу бойовиків.

Раніше Сирія зірвала наміри «Ісламської держави» (ІДІЛ) вбити нового президента країни Ахмеда аш-Шараа. 

Як розповів Reuters високопоставлений представник сирійських служб безпеки та високопоставлений чиновник із країн Близького Сходу, змови були не пов'язані між собою. Їх вдалося розкрити в останні кілька місяців. Одна з них планувалася на офіційній зустрічі за участю Шараа, про яку було публічно оголошено заздалегідь. Подробиці розкривати не стали, пославшись на міркування безпеки.

Як відомо, глава Пентагону Піт Гегсет оголосив про запуск масштабної військової операції під назвою «Удар яструба» (Hawk Strike) на території Сирії.

Метою американських сил є повна ліквідація бойовиків ІДІЛ та їхньої інфраструктури. Ці дії стали прямою відповіддю на загибель двох військовослужбовців США та цивільного перекладача в районі Пальміри.

Президент США Дональд Трамп прокоментував запуск військової операції «Удар яструба», назвавши її обіцяною відповіддю на загибель американських військовослужбовців та перекладача в Сирії.

За словами американського лідера, він особисто вшанував пам’ять загиблих «патріотів» під час церемонії повернення їхніх тіл на батьківщину. Трамп запевнив, що терористи, відповідальні за ці вбивства, зіткнуться з безпрецедентною силою американської зброї. Він також висловив переконання, що Сирія має шанс на процвітання лише після остаточного знищення ІДІЛ.

