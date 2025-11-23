Ердоган анонсував розмову з Путіним

Президент Туреччини обговорить «зерновий коридор» та завершення війни

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок, 24 листопада, щоб обговорити питання припинення російсько-української війни та відновлення «зернового коридору». Про це Ердоган заявив журналістам під час пресконференції на полях саміту G20, пише «Главком».

Ердоган має намір звернутися до російського лідера з прямими запитаннями щодо подальших кроків.

«Я хочу запитати завтра (24 листопада – ред.) пана Путіна, що ми можемо зробити для відновлення «зернового коридору», і що ми можемо зробити для завершення цього…

«Я хочу запитати завтра пана Путіна, що ми можемо зробити для відновлення «зернового коридору», і що ми можемо зробити для завершення цього конфлікту», – сказав він.

Президент Туреччини також повідомив, що має намір проінформувати Путіна про «результати своїх переговорів з європейськими лідерами та президентом Трампом».

Туреччина, разом з ООН, виступала посередником у початковій угоді щодо експорту українського зерна Чорним морем і регулярно намагається відновити цю домовленість після виходу з неї Росії.

Нагадаємо, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп остаточно узгодять деталі мирного плану щодо припинення повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, під час їхньої особистої зустрічі.

Як відомо, американський журналіст Нік Шіфрін поділився повідомленням про те, що мирний план США щодо України передбачає «список бажань росіян». Речник Державного департаменту Томмі Піготт заперечив цю інформацію та повідомив, що над планом працювали три сторони: американська, українська та російська.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку.

Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план. Пізніше він заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією.

До слова, американські законодавці різного політичного спектра різко розкритикували так звану мирну угоду. За словами сенаторів та членів Конгресу, пропозиції, що передбачають значні поступки Києва на користь Москви, можуть поставити під загрозу національні інтереси США, підірвати безпеку союзників і стати подарунком для Володимира Путіна.

За повідомленням Spiegel, європейські партнери України підготували та передали Сполученим Штатам власну, перероблену версію американського 28-пунктного мирного плану.

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.