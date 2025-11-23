Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ердоган анонсував розмову з Путіним

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Ердоган анонсував розмову з Путіним
Ердоган має намір звернутися до російського лідера з прямими запитаннями щодо подальших кроків
фото: скріншот з відео

Президент Туреччини обговорить «зерновий коридор» та завершення війни

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує провести телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним у понеділок, 24 листопада, щоб обговорити питання припинення російсько-української війни та відновлення «зернового коридору». Про це Ердоган заявив журналістам під час пресконференції на полях саміту G20, пише «Главком».

Ердоган має намір звернутися до російського лідера з прямими запитаннями щодо подальших кроків.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Я хочу запитати завтра пана Путіна, що ми можемо зробити для відновлення «зернового коридору», і що ми можемо зробити для завершення цього конфлікту», – сказав він.

Президент Туреччини також повідомив, що має намір проінформувати Путіна про «результати своїх переговорів з європейськими лідерами та президентом Трампом».

Туреччина, разом з ООН, виступала посередником у початковій угоді щодо експорту українського зерна Чорним морем і регулярно намагається відновити цю домовленість після виходу з неї Росії.

Нагадаємо, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп остаточно узгодять деталі мирного плану щодо припинення повномасштабної війни, розв’язаної Росією проти України, під час їхньої особистої зустрічі. 

Як відомо, американський журналіст Нік Шіфрін поділився повідомленням про те, що мирний план США щодо України передбачає «список бажань росіян». Речник Державного департаменту Томмі Піготт заперечив цю інформацію та повідомив, що над планом працювали три сторони: американська, українська та російська.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив крайній термін – до наступного четверга, 27 листопада, Україна має погодитися на 28-пунктний мирний план.

Згодом у своїй промові Дональд Трамп фактично заявив, що Україна має погодитися на запропонований мирний план – інакше ризикує втратити американську підтримку.

Трамп сказав, що президенту України Володимиру Зеленському доведеться схвалити американський мирний план. Пізніше він заявив, що мирний план, представлений Україні, не є остаточною пропозицією щодо припинення війни з Росією. 

До слова, американські законодавці різного політичного спектра різко розкритикували так звану мирну угоду. За словами сенаторів та членів Конгресу, пропозиції, що передбачають значні поступки Києва на користь Москви, можуть поставити під загрозу національні інтереси США, підірвати безпеку союзників і стати подарунком для Володимира Путіна.

За повідомленням Spiegel, європейські партнери України підготували та передали Сполученим Штатам власну, перероблену версію американського 28-пунктного мирного плану. 

Варто зазначити, що адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.

Читайте також:

Теги: Реджеп Таїп Ердоган путін переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідери звернулися до українського народу зі словами вдячності за мужність і наполегливість
Лідери країн Північно-Балтійської вісімки заявили про беззаперечну підтримку України
Вчора, 09:16
Білий дім підтвердив, що Кирило Дмитрієв написав план разом із Стівом Віткоффом
У мирному плані США виявлено російські формулювання: аналіз The Guardian
21 листопада, 17:39
За словами посадовиці, американський план обговорюватимуть очільники МЗС Європейського Союзу
Каллас прокоментувала «мирний план» США для завершення війни в Україні
20 листопада, 11:15
До складу делегації входять міністр армії Ден Дрісколл (ліворуч) і генерал Ренді Джордж, начальник штабу армії
Трамп відправить до Києва делегацію Пентагону для відновлення мирних переговорів – WSJ
19 листопада, 04:28
Адміністрація Трампа таємно контактує з РФ щодо війни в Україні
США разом з Росією таємно розробляють план припинення війни в Україні – Axios 
19 листопада, 03:38
Зеленський: кожне посилення нашої протиповітряної оборони буквально наближає нас до завершення війни
Зеленський назвав головну ставку Путіна у війні
2 листопада, 16:37
Путінський переговорник терміново поїхав до США через побоювання санкцій
Зеленський пояснив, чому переговорник Путіна екстрено літав до США
28 жовтня, 11:24
Дмитрієв: Шоколадні цукерки у подарунок в рамках діалогу Росії та США
Представник РФ привіз до США шоколадні цукерки з цитатами Путіна
25 жовтня, 22:54
Протасів Яр в Києві
Київрада продовжила строк дії рішення про викуп землі у Протасовому яру
24 жовтня, 09:05

Політика

Білий дім опублікував заяву про переговори з Україною
Білий дім опублікував заяву про переговори з Україною
Reuters: На переговорах США та України не були вирішені ключові питання гарантій безпеки
Reuters: На переговорах США та України не були вирішені ключові питання гарантій безпеки
Рубіо заявив, що пункти у мирному плані США можуть скорочуватися
Рубіо заявив, що пункти у мирному плані США можуть скорочуватися
Зеленський, ймовірно, відвідає США для переговорів з Трампом – CBS News
Зеленський, ймовірно, відвідає США для переговорів з Трампом – CBS News
Axios: США звинуватили Україну у зливі негативних деталей мирного плану
Axios: США звинуватили Україну у зливі негативних деталей мирного плану
Міністр фінансів США Бессент розкритикував підхід Європи до санкцій проти Росії
Міністр фінансів США Бессент розкритикував підхід Європи до санкцій проти Росії

Новини

Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
Вчора, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58
Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
21 листопада, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua