Вбивця Ірини Заруцької в США може уникнути покарання: деталі
Медики визнали Декарлоса Брауна-молодшого «нездатним брати участь у судовому процесі»
Декарлоса Брауна-молодшого, обвинувачений у вбивстві українки Ірини Заруцької, після медичного обстеження у Північній Кароліні було визнано неосудним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WCNC.
Державна психіатрична установа встановила, що фігурант «нездатний брати участь у судовому процесі». Згідно із законодавством Північної Кароліни, якщо підсудний не розуміє суті судового розгляду та не здатний допомагати у власному захисті – його не можуть покарати, зокрема смертю. Втім, останнє слово за суддею.
Далі на Брауна чекає слухання щодо дієздатності у Вищому суді округу Мекленбург, де вирішуватимуть, чи може той постати перед судом. Водночас адвокат підсудного у клопотанні зазначив, що провести це слухання неможливо, поки Браун перебуває під федеральною юрисдикцією.
Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня 2025 року. Згодом 34-річний Декарлос Браун розповів, чому напав на неї.
Президент США Дональд Трамп вимагав смертної кари для Декарлоса Брауна, який підозрюється у жорстокому вбивстві біженки з України.
До слова, матір Декарлоса Брауна заявила, що її сина не можна було випускати з в’язниці на підставі «письмової обіцянки». 51-річна Мішель Девітт розповіла, що її син страждає на шизофренію і його психічне здоров’я швидко погіршувалося.
Раніше підозрюваний у вбивстві українки відбував п’ятирічний термін ув’язнення за збройне пограбування, однак був звільнений у 2022 році на підставі «письмової обіцянки» добровільно з’явитися на судове засідання.
