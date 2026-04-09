Вбивця Ірини Заруцької в США може уникнути покарання: деталі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Моменти нападу на українську біженку у місті Шарлотт
скриншот з відео

Медики визнали Декарлоса Брауна-молодшого «нездатним брати участь у судовому процесі»

Декарлоса Брауна-молодшого, обвинувачений у вбивстві українки Ірини Заруцької, після медичного обстеження у Північній Кароліні було визнано неосудним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на WCNC.

Державна психіатрична установа встановила, що фігурант «нездатний брати участь у судовому процесі». Згідно із законодавством Північної Кароліни, якщо підсудний не розуміє суті судового розгляду та не здатний допомагати у власному захисті – його не можуть покарати, зокрема смертю. Втім, останнє слово за суддею.

Далі на Брауна чекає слухання щодо дієздатності у Вищому суді округу Мекленбург, де вирішуватимуть, чи може той постати перед судом. Водночас адвокат підсудного у клопотанні зазначив, що провести це слухання неможливо, поки Браун перебуває під федеральною юрисдикцією.

Нагадаємо, у місті Шарлотт, штат Північна Кароліна, внаслідок нападу в поїзді загинула 23-річна Ірина Заруцька, яка була біженкою з України. Інцидент стався 22 серпня 2025 року. Згодом 34-річний Декарлос Браун розповів, чому напав на неї. 

Президент США Дональд Трамп вимагав смертної кари для Декарлоса Брауна, який підозрюється у жорстокому вбивстві біженки з України.

До слова, матір Декарлоса Брауна заявила, що її сина не можна було випускати з в’язниці на підставі «письмової обіцянки». 51-річна Мішель Девітт розповіла, що її син страждає на шизофренію і його психічне здоров’я швидко погіршувалося.

Раніше підозрюваний у вбивстві українки відбував п’ятирічний термін ув’язнення за збройне пограбування, однак був звільнений у 2022 році на підставі «письмової обіцянки» добровільно з’явитися на судове засідання.

