Іран висунув умову для відкриття Ормузької протоки

glavcom.ua
Стратегічно важливий водний шлях залишиться закритим до моменту повного відшкодування збитків, завданих війною
Тегеран вимагає воєнних репарацій

Офіційні представники Ірану озвучили радикальні умови для відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Згідно із заявою іранської сторони, стратегічно важливий водний шлях залишиться закритим до моменту повного відшкодування збитків, завданих війною. Як передає «Главком» із посиланням на Clash Report, про це розповів спікер Меджлісу Мохаммад Багер Галібаф.

За словами іранського високопосадовця, Тегеран планує впровадити так званий «новий правовий режим». Він передбачає стягнення спеціальних транзитних зборів із суден, що проходять через протоку. Отримані кошти, за задумом іранської влади, мають спрямовуватися на покриття збитків, понесених країною внаслідок бойових дій.

Заява супроводжувалася жорстким ультиматумом на адресу Вашингтона. Іранська сторона звинуватила адміністрацію США у «нерозсудливих кроках» та сліпому виконанні наказів прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

«Ваші дії втягують Сполучені Штати у справжнє пекло, яке торкнеться кожної родини. Через ваше наполегливе слідування курсу Нетаньягу весь регіон опинився під загрозою масштабної пожежі», – ідеться у зверненні.

Іран наголошує, що будь-які спроби розв’язати конфлікт силовим шляхом приречені на поразку. Офіційні особи підкреслили, що «воєнні злочини» не принесуть вигоди жодній зі сторін.

Єдиним виходом із ситуації, що склалася, Тегеран називає припинення «небезпечної гри» з боку США та їхніх союзників, а також визнання та повагу до прав іранського народу.

Раніше Дональд Трамп заявив, що Іран має 48 годин для укладення угоди або відкриття Ормузької протоки, пригрозивши «справжнім пеклом» у разі відмови.

Тим часом, на тлі фактичного контролю над Ормузькою протокою, спікер парламенту Ірану Мохаммед Багер Галібаф висловив завуальовану погрозу щодо Баб-ель-Мандебської протоки. Цей вузький морський шлях між Єменом та Африканським Рогом є південним виходом до Червоного моря та ключовим доступом до Суецького каналу.

Нагадаємо, Тегеран заявив про намір встановити довготривалий нагляд за судноплавством у стратегічно важливій Ормузькій протоці. 

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді повідомив, що спільно з Оманом розробляється спеціальний протокол для контролю транзиту. Попри запевнення іранської сторони, що такі заходи спрямовані лише на безпеку та покращення обслуговування суден без запровадження обмежень, США та міжнародна спільнота ставлять під сумнів законність подібних претензій.

