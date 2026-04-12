У Нью-Йорку чоловік з мачете порізав трьох людей у метро

glavcom.ua
фото: AP

Поліція намагалася заспокоїти чоловіка, але потім один із офіцерів двічі вистрелив у нього, коли той почав наближатися до правоохоронців

На одній із найжвавіших станцій метро Нью-Йорка, Гранд-Сентрал, сталася кривава подія. 44-річний Ентоні Гріффін, озброєний мачете, вчинив серію випадкових нападів на пасажирів, після чого був застрелений правоохоронцями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

За словами комісара поліції Джессіки Тіш, зловмисник поводився неадекватно, називав себе «Люцифером» і поранив трьох людей на різних платформах станції. Коли прибули офіцери, Гріффін проігнорував щонайменше 20 наказів кинути зброю. Поліція відкрила вогонь на ураження лише тоді, коли чоловік пішов у наступ на патрульних із ножем у руках. Від отриманих поранень нападник помер у лікарні.

Жертвами випадкової атаки стали літні люди: двоє чоловіків (84 та 65 років) та 70-річна жінка. Попри серйозність поранень, серед яких рвані рани обличчя та навіть перелом черепа, медики стверджують, що загрози їхньому життю немає.

Свідки описують момент стрілянини як початок масової паніки. Очевидці розповідають про «стіну людей», яка зносила все на своєму шляху, намагаючись залишити платформу після звуків пострілів. Через слідчі дії рух поїздів через Гранд-Сентрал було тимчасово припинено, проте вже по обіді станція повернулася до звичного режиму роботи.

Губернаторка штату Кеті Хочул подякувала офіцерам за рішучі дії, які допомогли уникнути більшої кількості жертв у серці Мангеттена.

Нагадаємо, у Деснянському районі столиці суперечка на зупинці закінчилася серйозними травмами для 17-річного хлопця. П'яний перехожий порізав юнакові обличчя канцелярським ножем, назавжди залишивши шрами.

