Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп закликав «Хезболлу» до миру та припинення вогню

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP

Пауза у військових діях між Ізраїлем та «Хезболлою» може допомогти Трампу прокласти шлях до мирної угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп звернувся до угруповання «Хезболла» із закликом дотримуватися стриманості та обрати шлях мирного врегулювання. Ця заява з’явилася після офіційного оголошення про 10-денну паузу в бойових діях між Ліваном та Ізраїлем, що відбувається на тлі критичного загострення ситуації в регіоні. Про це повідомляє «Главком».

У своєму дописі в соціальній мережі Truth Social американський лідер висловив сподівання, що підтримуване Іраном угруповання скористається цією можливістю для досягнення стабільності. Трамп підкреслив, що відмова від подальшого насильства може стати історичним шансом для встановлення довгоочікуваного миру.

Дипломатичні кола розглядають це припинення вогню не лише як локальну деескалацію, а й як потенційний фундамент для масштабної мирної угоди між Сполученими Штатами та Іраном. Наразі сторони спостерігають за дотриманням режиму тиші, який має стати першим кроком до ширших переговорів.

Як відомо, спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф під час зустрічі з пакистанськими посередниками наголосив, що будь-яка домовленість про «всеохопне припинення вогню» між Тегераном та Вашингтоном має обов'язково охоплювати Ліван. На думку іранського посадовця, ліванська сторона є критично важливим елементом для встановлення стабільного миру в регіоні.

До слова, у Бейруті почалися масові святкування. Мешканці ліванської столиці вітали припинення вогню залпами у повітря. Крім того, всупереч застереженням офіційних осіб, родини переселенців почали масово повертатися до своїх домівок у південних передмістях Бейрута та південних регіонах країни.

Теги: Дональд Трамп Ліван Хезболла Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Політика

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua