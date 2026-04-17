Трамп закликав «Хезболлу» до миру та припинення вогню

Пауза у військових діях між Ізраїлем та «Хезболлою» може допомогти Трампу прокласти шлях до мирної угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп звернувся до угруповання «Хезболла» із закликом дотримуватися стриманості та обрати шлях мирного врегулювання. Ця заява з’явилася після офіційного оголошення про 10-денну паузу в бойових діях між Ліваном та Ізраїлем, що відбувається на тлі критичного загострення ситуації в регіоні. Про це повідомляє «Главком».

У своєму дописі в соціальній мережі Truth Social американський лідер висловив сподівання, що підтримуване Іраном угруповання скористається цією можливістю для досягнення стабільності. Трамп підкреслив, що відмова від подальшого насильства може стати історичним шансом для встановлення довгоочікуваного миру.

Дипломатичні кола розглядають це припинення вогню не лише як локальну деескалацію, а й як потенційний фундамент для масштабної мирної угоди між Сполученими Штатами та Іраном. Наразі сторони спостерігають за дотриманням режиму тиші, який має стати першим кроком до ширших переговорів.

Як відомо, спікер іранського парламенту Мохаммад Багер Галібаф під час зустрічі з пакистанськими посередниками наголосив, що будь-яка домовленість про «всеохопне припинення вогню» між Тегераном та Вашингтоном має обов'язково охоплювати Ліван. На думку іранського посадовця, ліванська сторона є критично важливим елементом для встановлення стабільного миру в регіоні.

До слова, у Бейруті почалися масові святкування. Мешканці ліванської столиці вітали припинення вогню залпами у повітря. Крім того, всупереч застереженням офіційних осіб, родини переселенців почали масово повертатися до своїх домівок у південних передмістях Бейрута та південних регіонах країни.